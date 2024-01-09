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Японский режиссер поставит спектакль в Театре Наций по пьесе Кобо Абэ

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Новости театра >>
9 января 2024

На малой сцене Театра Наций 10 и 11 февраля состоится премьера спектакля «Друзья» японского режиссера Мотои Миура. Это вторая работа постановщика на русском языке, первой была «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского в БДТ им. Г. А. Товстоногова. В спектакле «Друзья» сыграют Сергей Епишев, Олег Савцов, Александра Ревенко, Кирилл Быркин, Эва Мильграм и другие, уточняет пресс-служба театра.

Японский режиссер поставит спектакль в Театре Наций по пьесе Кобо Абэ
фото: пресс-служба Театра Наций

Пьесу «Друзья» написал Кобо Абэ — один из лидеров послевоенного японского авангарда, автор романа «Женщина в песках». В основе комедии лежит странная ситуация: в квартире молодого мужчины внезапно поселяется целое семейство из восьми человек. Прикрываясь самыми добрыми намерениями, они проникают во все сферы его жизни — начинают распоряжаться квартирой, зарплатой, личными отношениями, а после и физической свободой.

«Я выбрал пьесу Кобо Абэ "Друзья", потому что под столь добрым названием скрывается злая история, которая обличает несовершенство современного общества и бессилие человека, столкнувшегося лицом к лицу с ситуациями, когда к тебе без стука входят «друзья», отбирающие наши силы, эмоции, и, в конце концов, жизнь. Наш спектакль о том, как быстро современное общество может лишить человека собственной идентичности, убить в нем веру в себя», — говорит Мотои Миура.

Для режиссера важно было показать, что эта история универсальна — она могла произойти в какой угодно стране. Идею Мотои об условном мире реализовала художник-сценограф и художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили, лауреат премии «Золотая маска».

Мотои Миура широко известен за пределами Японии прежде всего постановками чеховских пьес. Спектакли его театра «Читэн» «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Три сестры» гастролировали в России.
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Японский режиссер поставит спектакль в Театре Наций по пьесе Кобо Абэ фотографии
Японский режиссер поставит спектакль в Театре Наций по пьесе Кобо Абэ фотографии
Японский режиссер поставит спектакль в Театре Наций по пьесе Кобо Абэ фотографии
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