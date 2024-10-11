«Театр на Цветном» откроется спектаклем «12 клоунов в поисках счастья»

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Главная тема Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда Хоррор, детективы, социальные драмы и семейные комедии

Интервью Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек» Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной

Спутник телезрителя «Бешенство»: Человек человеку - волк В ночь с 8 на 9 октября, 00:25, СТС