«Театр на Цветном» откроется спектаклем «12 клоунов в поисках счастья»

«Театр на Цветном» под управлением МТС Live откроется в декабре спектаклем «12 клоунов в поисках счастья». Драматургом постановки выступает Михаил Дегтярев, работавший креативным редактором шоу «Вечерний Ургант», режиссером значится Кирилл Вытоптов, а автором идеи — Андрей Фомин, сообщает пресс-служба театра.
фото: пресс-служба театра
В персонажах зрители смогут узнать себя или кого-то из знакомых: шопоголика, подкаблучника, карьеристку, влюбленного в себя фитнес-тренера, уставшую от жизни светскую львицу или пранкера.
«Это история о жителях вымышленного "ЖК «Счастье!", современных городских типажах. Это мир и реальный, и фантастический одновременно. Клоуну всегда позволено «немного больше», чем любому другому артисту, поэтому легким движением руки он может довести узнаваемую бытовую сцену до абсурда или поднять на высоты поэзии. Клоуны задаются вопросом "что же такое счастье", и, как положено, переворачивают все с ног на голову», — говорит постановщик.
За костюмы отвечает художница Анастасия Нефедова, дважды обладательница премии «Золотая маска». Небоскребы новомодного района и мир недалекого от нас будущего — работа художника-постановщика Тимофея Рябушинского, лауреата «Золотой маски», и видеохудожника Ильи Старилова. Стратегическим партнером спектакля стал первый в России клоунский лейбл «Клаунхаус»: именно их команда собрала для постановки самых ярких артистов жанра. За поисками счастья отправятся внук легендарного клоуна Мая Евгений Майхровский-младший, обладатели «циркового Оскара» Максим Карпов, Артем Бабинов и Константин Копейкин, артистка «Снежного шоу» Алиса Курбатова и другие. Они придумывали сюжет, пробовали шутить, ставили репризы, обкатывали на зрителях — процесс создания спектакля занял не один месяц.
фото: пресс-служба театра
«Процесс сочинения клоунского спектакля — сложный и многослойный. Сначала мы составили список типичных для города типажей и, еще до написания сценария, отобрали артистов, затем перешли к сюжету и репризам. После первых показов зрителям репризы обкатывались, уточнялись, "усмешнялись". Затем — общая сборка, когда отдельные фрагменты сложились в единое полотно. И опять шли показы на зрителя, полировка… Подобное было бы невозможно в драматическом театре, потому что клоуны неизменно являются соавторами, а не просто исполнителями ролей. "Полировка" продолжится и после премьеры: клоунский спектакль обретает свои финальные черты только со временем. Не хочу звучать самонадеянно, но мы верим, что с этого спектакля у клоунады начнется новая жизнь, и несправедливо забытый жанр вновь завоюет сердца широкой аудитории», — говорит креативный продюсер спектакля, основательница лейбла «Клаунхаус» Елизавета Гамбург.
Первые билеты на премьеру «12 клоунов в поисках счастья» уже поступили в продажу.
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