Дмитрий Месхиев поставит для Псковской драмы два музыкальных спектакля

Стали известны подробности о премьерах, которые Псковский драмтеатр подготовил для зрителей в 119-м сезоне. Художественным руководителем Псковской драмы является известный кинорежиссер Дмитрий Месхиев, уточняет пресс-служба театра.
В год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина филиал Александринского театра выпустит «Маленькие трагедии». 30 ноября и 1 декабря пройдут первые показы спектакля Гульназ Балпеисовой, сотрудничавшей с Вахтанговским театром и «Современником». Сценографию режиссер сочинит вместе с главным художником театра Александром Стройло – он же выступит художником по костюмам. Завершится этот год премьерой музыкального спектакля Дмитрия Месхиева «Перекресток» по русскому романсу и русской поэзии. Музыкальную серию в июне 2025-го закроет спектакль худрука по песням из кино.
фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
Репертуар малой сцены весной 2025-го пополнит «Каинова печать» по пьесе Леонида Андреева, известной также под названием «Не убий!». Это будет первое сотрудничество Псковской драмы с молодым режиссером Тимуром Куловым. Его постановки нередко получают награды престижных театральных фестивалей, а спектакль «Приключения Рустэма» в Татарском ТЮЗе в текущем году был отмечен специальным призом жюри премии «Золотая маска». Кулову также будет посвящен в декабре именной фестиваль «Кулов-фест», который продолжит серию событий, презентующих творчество ярких деятелей современной культуры, – «Данилов-фест», «Потапов-фест», «Мо Янь фест». В программе смотра примут участие со спектаклями Кулова Санкт-Петербургский ТЮЗ, Акмолинский областной русский театр драмы, Буинский драматический театр и Татарский ТЮЗ. Премьера и фестиваль Тимура Кулова также продолжат проект «Режиссеры из национальных регионов России в Псковском театре драмы».
В 2025-м приступит к работе с псковской труппой петербургский режиссер Андрей Гончаров — ученик Вениамина Фильштинского, сотрудничавший с МХТ имени Чехова, Театром на Таганке и МТЮЗом. В июле на основной сцене театра выйдет его премьера «Битва жизни» по повести Чарлза Диккенса – как раз 100 лет назад спектакль по этому произведению пополнил репертуар МХАТа. К юбилею Победы в Великой Отечественной войне театр подарит зрителям спектакль-концерт на большой сцене с участием ведущих артистов.
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