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Григорий Чабан проработает эмоции в психологической постановке «Стыд»

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Новости театра >>
20 октября 2024
В Москве состоится премьера психологического спектакля «Стыд». Показы пройдут с 7 по 10 ноября в арт-пространстве «Студио Холл». Главные роли исполняют актер Григорий Чабан и танцовщица Елизавета Калуга, уточняет пресс-служба проекта.

Григорий Чабан проработает эмоции в психологической постановке «Стыд»
фото: пресс-служба спектакля

Психологический театр «Стыд» предлагает уникальную форму групповой терапии через искусство. Одноименный спектакль приглашает каждого зрителя стать участником глубокой эмоциональной работы, в которой ключевым элементом становится чувство стыда — один из самых сложных и подавляющих аспектов человеческой психики. Вместе с героями постановки зрители пройдут через три пространства, каждое из которых символизирует этапы работы с эмоциями: прелюдия раскрывает первопричину стыда, ад погружает в самые болезненные переживания, а финальная часть рай — становится актом очищения.

Режиссером постановки выступает психолог и фотохудожник Татьяна Шахунова, чьи работы представлены на международных выставках и в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге. Хореографом-постановщиком значится исследователь современного танца и перформер Екатерина Маллиндер.

Григорий Чабан проработает эмоции в психологической постановке «Стыд»
фото: пресс-служба спектакля

«Спектакль станет местом погружения в себя через истории других, каждый зритель получит возможность осознать и отпустить свои внутренние переживания, связанные со стыдом», — отмечает Татьяна Шахунова.

Спектакль завершится показом девяти откровенных интервью, где известные личности поделятся историями переживания стыда, в числе которых — оперный певец Олег Волков, актер Георгий Перадзе, общественный деятель Ксения Безуглова, актер Андрей Трегубов, вице президент Всероссийского сообщества стилистов Екатерина Данелия, солист и основатель группы Т9 Владимир Солдатов и другие.
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