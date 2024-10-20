Григорий Чабан проработает эмоции в психологической постановке «Стыд»

В Москве состоится премьера психологического спектакля «Стыд». Показы пройдут с 7 по 10 ноября в арт-пространстве «Студио Холл». Главные роли исполняют актер Григорий Чабан и танцовщица Елизавета Калуга, уточняет пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба спектакля
Психологический театр «Стыд» предлагает уникальную форму групповой терапии через искусство. Одноименный спектакль приглашает каждого зрителя стать участником глубокой эмоциональной работы, в которой ключевым элементом становится чувство стыда — один из самых сложных и подавляющих аспектов человеческой психики. Вместе с героями постановки зрители пройдут через три пространства, каждое из которых символизирует этапы работы с эмоциями: прелюдия раскрывает первопричину стыда, ад погружает в самые болезненные переживания, а финальная часть рай — становится актом очищения.
Режиссером постановки выступает психолог и фотохудожник Татьяна Шахунова, чьи работы представлены на международных выставках и в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге. Хореографом-постановщиком значится исследователь современного танца и перформер Екатерина Маллиндер.
фото: пресс-служба спектакля
«Спектакль станет местом погружения в себя через истории других, каждый зритель получит возможность осознать и отпустить свои внутренние переживания, связанные со стыдом», — отмечает Татьяна Шахунова.
Спектакль завершится показом девяти откровенных интервью, где известные личности поделятся историями переживания стыда, в числе которых — оперный певец Олег Волков, актер Георгий Перадзе, общественный деятель Ксения Безуглова, актер Андрей Трегубов, вице президент Всероссийского сообщества стилистов Екатерина Данелия, солист и основатель группы Т9 Владимир Солдатов и другие.
обсуждение >>