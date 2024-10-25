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В Москве открылась выставка, посвященная Вячеславу Невинному

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Новости театра >>
25 октября 2024
В Москве в Доме-музее К.С. Станиславского состоялось открытие выставки «Планета Вячеслав Невинный», посвященное 90-летнему юбилею Народного артиста СССР. Об этом сообщает пресс-служба музея МХАТ.

В Москве открылась выставка, посвященная Вячеславу Невинному
фото: Музей МХАТ

Экспозиция рассказывает о жизни и судьбе Вячеслава Невинного, его удивительном артистическом даре, главных ролях в спектаклях Московского Художественного театра и о работе в кино. На выставке представлены костюмы, архивные фотографии, документы, а также те вещи, которые хранятся в семье Невинного.

На открытии своими воспоминаниями об отце поделился Вячеслав Невинный-младший: «Это был вулкан юмора, он не терпел обыденности, рутины. Ему становилось скучно и сразу рождалась импровизация, какая-то шутка, я лично сам видел, как люди падали со стула от смеха. Это было чудо, самое настоящее чудо».

В Москве открылась выставка, посвященная Вячеславу Невинному
фото: Музей МХАТ

Коллеги по цеху считали Вячеслава Невинного последним великим русским артистом в классическом понимании. Сам Вячеслав Михайлович утверждал, что актер должен ответить на все вопросы о своем герое при открытии занавеса, в какой бы роли он не выходил. Зритель должен «сразу понять умный он или нет, как он относится к Родине, умеет ли он любить».

Выставка продлится до 5 декабря.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   25.10.2024 - 20:19
Невинный - заслуженный артист СССР. Очень приятно, что даже после смерти чтят все заслуги актёра, устраивают вот такие выставки памяти. читать далее>>
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персоны
Вячеслав Невинный (младший)Вячеслав Невинный
театры
МХАТ

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В Москве открылась выставка, посвященная Вячеславу Невинному фотографии
В Москве открылась выставка, посвященная Вячеславу Невинному фотографии
В Москве открылась выставка, посвященная Вячеславу Невинному фотографии
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