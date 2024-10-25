В Москве открылась выставка, посвященная Вячеславу Невинному

В Москве в Доме-музее К.С. Станиславского состоялось открытие выставки «Планета Вячеслав Невинный», посвященное 90-летнему юбилею Народного артиста СССР. Об этом сообщает пресс-служба музея МХАТ.
фото: Музей МХАТ
Экспозиция рассказывает о жизни и судьбе Вячеслава Невинного, его удивительном артистическом даре, главных ролях в спектаклях Московского Художественного театра и о работе в кино. На выставке представлены костюмы, архивные фотографии, документы, а также те вещи, которые хранятся в семье Невинного.
На открытии своими воспоминаниями об отце поделился Вячеслав Невинный-младший: «Это был вулкан юмора, он не терпел обыденности, рутины. Ему становилось скучно и сразу рождалась импровизация, какая-то шутка, я лично сам видел, как люди падали со стула от смеха. Это было чудо, самое настоящее чудо».
фото: Музей МХАТ
Коллеги по цеху считали Вячеслава Невинного последним великим русским артистом в классическом понимании. Сам Вячеслав Михайлович утверждал, что актер должен ответить на все вопросы о своем герое при открытии занавеса, в какой бы роли он не выходил. Зритель должен «сразу понять умный он или нет, как он относится к Родине, умеет ли он любить».
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