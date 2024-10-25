В Москве открылась выставка, посвященная Вячеславу Невинному

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Спутник телезрителя «Чемпион мира»: Партийные фигуры В ночь с 23 на 24 октября 02:45, Кино ТВ

Спутник телезрителя «Помпеи»: Последний из кельтов 24 октября, 20:00, РЕН ТВ

Рецензии на фильмы Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Новости кино Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию Актеры предстанут в качестве родителей главных героев в первом игровом фильме о любимых персонажах популярного мультсериала

Интервью Максим Стоянов: «Надо воспитывать в себе внутреннюю культуру» Популярный актер — о глубокой роли в фильме «Пришелец», о мистике творчества и важности рекламы для кино