«Потерянный рай» с Мариной Зудиной покажут в Москве

В Театре Эстрады 31 октября состоится московская премьера музыкально-драматического спектакля «Потерянный рай». Согласно пресс-службе постановки, в ней заняты пианист-виртуоз с мировым именем Борис Березовский, музыкальный коллектив из Екатеринбурга Blues Doctors, Марина Зудина, Олеся Соколова и Иван Батарев. Идея и текст принадлежит писателю и драматургу Ираде Берг, которая сама сыграла одну из ролей.
фото: пресс-служба спектакля
Зрителям через слово и блюз расскажут уникальную историю о пяти людях, жизнь которых превратилась в меланхолию. Они боятся, страдают, обижаются и вспоминают об «испарившемся» счастье, но все равно пытаются его найти. Отыскать лекарство от потерянности возможно, но для этого придется стать самим собой. Действие разворачивается в баре Paradiso, у которого нет адреса и часов работы. Он открыт для всех, чье сердце разбито и нуждается в музыке и алкоголе. Мужчины и женщины приходят в Paradiso, чтобы рассказать свою историю любви и послушать блюз.
Для режиссера Елены Павловой «эта история, в первую очередь, про некое чистилище, как бы странно не звучало это слово. Тут обитают персонажи, которые тем или иным образом не разобрались: что и как происходило в их жизни. Они совершили те поступки, которые их не отпускают, с которыми невозможно жить дальше. Они догоняют тебя как эхо и ты каждый день живешь с тем, что сделал, прокручивая у себя в голове ту или иную ситуацию. Их догоняет не только физическое — их поступки, действия — но и метафизическое. Блюз».
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