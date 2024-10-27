Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юрий Васильев и Янина Студилина станут «Игроками»

27 октября
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2024
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2024
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
27 октября 2024
Спектакль «Игроки» станет первой премьерой в год 100-летия Московского академического театра сатиры. Режиссер Альберт Хасиев погрузит героев Гоголя в атмосферу интриги и детектива 1 и 2 ноября, сообщает пресс-служба театра.

Юрий Васильев и Янина Студилина станут «Игроками»
фото: пресс-служба театра

В постановке задействованы Альберт Хасиев, Юрий Васильев, Игорь Лагутин, Юрий Нифонтов, Андрей Анкудинов, Янина Студилина, Сергей Климов и другие. В основу спектакля «Игроки» легла пьеса Николая Васильевича Гоголя, которая считается незаконченной работой драматурга и одним из немногих произведений в мировой литературе, где вместе с главным героем обманывается и сам читатель. Это история маленького провинциального человека, который всеми правдами и неправдами стремится ввысь, но светская среда оказывается для него недосягаемой.

«"Игроки" — одна из немногих пьес в литературе, где вместе с главным героем обманывается читатель и зритель. Мы стараемся докопаться до той самой гоголевской фантасмагории, где есть место таинственности и некой чертовщине. И пытаемся достичь этого с помощью острого существования артистов, пластики, гротеска, буффонады и детектива, благодаря чему артисты ярко и остро раскрывают образы, обнажая подтексты, вторые планы своих персонажей», — говорит Альберт Хасиев.

Главный герой Ихарев — искусный игрок, но главный секрет его побед – удивительная колода, названная женским именем. Однажды Ихарев знакомится с компанией картежников, которая предлагает ему принять участие в невиданной афере. Сюжет строится на иллюзии достоверности, в которую главный герой-шулер
вовлекается виртуозными мошенниками – не столько карточными приемами, сколько тонкой спекуляцией на воображаемых ценностях и человеческой добродетели. Игра выходит за пределы карточного стола: подставные лица, фальшивые деньги, люди-маски – фантасмагория обыгрывается пластикой и сценографией. Красный бархат, подсвечники, созданные с помощью мейпинга цветы, хищно поглощающие то свет, то тень: зритель попадает в атмосферу казино, наблюдает за интригой и в результате обманывается вместе с главным героем.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Андрей АнкудиновЮрий Васильев (II)Сергей КлимовИгорь ЛагутинЮрий НифонтовЯнина СтудилинаАльберт Хасиев
театры
Театр Сатиры

фотографии >>
Юрий Васильев и Янина Студилина станут «Игроками» фотографии
Юрий Васильев и Янина Студилина станут «Игроками» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шахлар Гулиев
26 октября ушел из жизни оперный певец Шахлар Гулиев.
Олег Елисеенков
26 октября ушёл из жизни композитор Олег Елисеенков.
Владимир Карелов
26 октября ушёл из жизни актёр Владимир Карелов.
Максим Шпаковский
25 октября трагически погиб актёр Максим Шпаковский.
Игорь Москвитин
24 октября ушёл из жизни режиссёр Игорь Москвитин.
Марина Бойцова
24 октября ушла из жизни актриса Марина Бойцова.
Татьяна Волкова
24 октября ушла из жизни актриса Татьяна Волкова.

День рождения >>

Андрей Аверьянов
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Татьяна Калих
Николай Караченцов
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Жан-Пьер Кассель
Джон Клиз
Анджей Масталеж
Альбер Прежан
Тереза Райт
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Двойная игра
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2023
Заклятие. Реинкарнация отца
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Диплодочек и волшебные миры
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Польша, Чехия, 2024
Лес чудес
приключения, семейное кино, экранизация
Люксембург, Франция, 2024
Что скрывает любовь
мелодрама, триллер
Испания, 2024
Вечная зима
драма
Россия, 2024
Возвращение попугая Кеши
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Время жить
драма, мелодрама
Великобритания, Франция, 2024
Право на лево
комедия
Россия, 2024
Проклятый остров
приключения, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2023
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Федя. Народный футболист
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен