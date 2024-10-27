Юрий Васильев и Янина Студилина станут «Игроками»

В постановке задействованы Альберт Хасиев, Юрий Васильев, Игорь Лагутин, Юрий Нифонтов, Андрей Анкудинов, Янина Студилина, Сергей Климов и другие. В основу спектакля «Игроки» легла пьеса Николая Васильевича Гоголя, которая считается незаконченной работой драматурга и одним из немногих произведений в мировой литературе, где вместе с главным героем обманывается и сам читатель. Это история маленького провинциального человека, который всеми правдами и неправдами стремится ввысь, но светская среда оказывается для него недосягаемой.
«"Игроки" — одна из немногих пьес в литературе, где вместе с главным героем обманывается читатель и зритель. Мы стараемся докопаться до той самой гоголевской фантасмагории, где есть место таинственности и некой чертовщине. И пытаемся достичь этого с помощью острого существования артистов, пластики, гротеска, буффонады и детектива, благодаря чему артисты ярко и остро раскрывают образы, обнажая подтексты, вторые планы своих персонажей», — говорит Альберт Хасиев.
Главный герой Ихарев — искусный игрок, но главный секрет его побед – удивительная колода, названная женским именем. Однажды Ихарев знакомится с компанией картежников, которая предлагает ему принять участие в невиданной афере. Сюжет строится на иллюзии достоверности, в которую главный герой-шулер
вовлекается виртуозными мошенниками – не столько карточными приемами, сколько тонкой спекуляцией на воображаемых ценностях и человеческой добродетели. Игра выходит за пределы карточного стола: подставные лица, фальшивые деньги, люди-маски – фантасмагория обыгрывается пластикой и сценографией. Красный бархат, подсвечники, созданные с помощью мейпинга цветы, хищно поглощающие то свет, то тень: зритель попадает в атмосферу казино, наблюдает за интригой и в результате обманывается вместе с главным героем.
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