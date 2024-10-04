Евгений Цыганов и Елена Морозова сыграют в новой версии спектакля о слепоглухих людях

11 октября в Новом пространстве Театра Наций состоится премьера спектакля «Прикасаемые 3.0». В третьей версии постановки о слепоглухих людях сыграют Евгений Цыганов и Елена Морозова, сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
Зрителей ждут новые герои, новые истории людей, которые не видят и не слышат, но умеют жить яркой и полной жизнью. Документальный спектакль-конструктор «Прикасаемые» был создан в 2015 году Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» в партнерстве с Театром Наций. Идея принадлежала художественному руководителю театра Евгению Миронову, который также сыграл одну из ролей. В спектакле традиционно принимают участие известные актеры: за годы существования в нем были задействованы Елизавета Арзамасова, Алиса Фрейндлих, Татьяна Арнтгольц, Мариэтта Цигаль-Полищук и многие другие. Среди слепоглухих актеров — художница, литератор и актриса Ирина Поволоцкая, триатлонист Алексей Горелов, педагог Дмитрий Гурьянов.
В 2017 году появилась вторая, международная, версия «Прикасаемые/In touch», которую показали в Великобритании, Франции, Нидерландах. Сегодня это флагманский спектакль Центра творческих проектов «Инклюзион» – театрального направления Фонда. Премьера третьей версии спектакля приурочена к десятилетию Фонда «Со-единение» и десятилетию выпуска первого эскиза спектакля. За постановку отвечают режиссер Руслан Маликов и драматург Дарья Мазур.
фото: пресс-служба проекта
В основе постановки — жизненные истории каждого из его участников, рассказанные на разных языках: русском, английском, жестовом языке, языке пластики тела. Артисты говорят о своей любви, тайных мечтах и неожиданных успехах, а еще о том, каково это — слушать музыку, танцевать, любить и просто жить в отсутствие слуха и зрения. Спектакль идет с переводом на русский жестовый язык и субтитрами.
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