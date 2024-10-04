Евгений Цыганов и Елена Морозова сыграют в новой версии спектакля о слепоглухих людях

что почитать?

Смотреть онлайн: «Амура», «Эль Русо» и «Подростки в космосе»

«Огонь и вода»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов выживают в джунглях в тизер-трейлере «Братьев»

Седьмой сезон стартует на НТВ

Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского»

Никита Волков расстался с российской адаптацией турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

«Конченая»: Соскучились по мне?

Интервью

Евгений Корчагин: «Компромиссы делают несчастными все стороны – ни результата, ни опыта, ни урока»

Режиссер фильма «Говорит Земля!» – об апокалипсисе, который наступит не сегодня, аллергии, экологии и съемках в шахте