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Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат»

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Новости театра >>
11 ноября 2024
В Санкт-Петербургской «Мастерской» 14 и 15 ноября в 19.00 состоится премьера спектакля Александра Баргмана по знаменитой пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Согласно пресс-службе театра, авторы постановки посвящают ее своим родным и близким, находившимся в Ленинграде во время военной блокады, а также погибшим в боях за Ленинград.

Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат»
фото: пресс-служба «Мастерской»

«Мой бедный Марат» является одной из самых репертуарных пьес отечественного тетра. Написанная в 1964 году и впервые поставленная Анатолием Эфросом в 1965-м, она до сих пор не сходит с подмостков, покоряя зрителей пронзительностью и глубиной смыслов.

Герои встречаются в блокадном Ленинграде. Друг другу они обязаны жизнью. Потеряв родных на войне, Лика (Олеся Казанцева), Марат (Евгений Шумейко) и Леонидик (Сергей Агафонов) навсегда становятся самыми близкими людьми. И несмотря на то, что блокадное кольцо будет прорвано, а война выиграна, блокада на счастье будет длиться еще долго. Война здесь — не только время действия, но и иносказание. Это тот фон, который безвозвратно меняет героев, заставляет взрослеть до времени и постоянно отвечать себе на вопросы: «Что значит быть настоящим мужчиной?» и «Как мне остаться здесь человеком?».

Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат»
фото: пресс-служба «Мастерской»

«Итак, мы обсудили, что такое победа. Давайте теперь обсудим, что же такое любовь», — говорит Марат во втором действии, когда двое мужчин возвращаются с войны к одной женщине. Кого же выберет Лика, если два этих человека одинаково дороги ей, но сердце все же принадлежит одному.

В спектакле использованы фрагменты стихов военных лет и песен Булата Окуджавы, Александра Городницкого, Евгения Клячкина и Александра Вертинского.
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