Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат»

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Обзор сериалов «Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира

Лайфстайл Королева сай-фая и защитница беженцев: Что мы знаем о Морене Баккарин Новый фильм «Хищные земли» с актрисой уже в прокате

Спутник телезрителя «Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш 9 ноября, 23:00, Дом Кино

Новости кино Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский отправятся за пределы «Монастыря» Стартовали съемки продолжения оригинальной драмы Кинопоиска

Интервью Ангелина Стречина: «Я даже не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет шанс сыграть кинозвезду» Исполнительница главной роли в фильме «Любовь Советского Союза» – о советском кино, костюмах и, конечно, о любви