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Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов признаны «Легендами сцены»

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Новости театра >>
12 ноября 2024
Стали известны имена лауреатов 2024 года в самой почетной номинации премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». «Легендами сцены» признаны Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов, сообщает пресс-служба премии.

Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов признаны «Легендами сцены»
фото: пресс-служба премии

Победители в почетной категории определяются без голосования по зрительским предложениям и утверждаются редколлегией журнала «Театрал» и Общественным советом премии.

Награждение «Легенд сцены», как и других лауреатов, состоится 16 декабря в Театре имени Вахтангова. Посетить церемонию может каждый, купив билет на мероприятие. Голосование по шорт-листу премии продлится до 30 ноября.

Церемонию вручения «Звезды Театрала» в этом году ставит режиссер Александр Нестеров. На сцене, как обещают организаторы, развернется битва цифрового и аналогового искусства. Ведущими вечера станут актриса Московского Губернского театра Карина Андоленко и актер Театра имени Вахтангова Павел Попов.
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Московский Губернский драматический театрТеатр им. Евг.Вахтангова

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Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов признаны «Легендами сцены» фотографии
Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов признаны «Легендами сцены» фотографии
Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов признаны «Легендами сцены» фотографии
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