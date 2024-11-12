Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов признаны «Легендами сцены»

Победители в почетной категории определяются без голосования по зрительским предложениям и утверждаются редколлегией журнала «Театрал» и Общественным советом премии.
Награждение «Легенд сцены», как и других лауреатов, состоится 16 декабря в Театре имени Вахтангова. Посетить церемонию может каждый, купив билет на мероприятие. Голосование по шорт-листу премии продлится до 30 ноября.
Церемонию вручения «Звезды Театрала» в этом году ставит режиссер Александр Нестеров. На сцене, как обещают организаторы, развернется битва цифрового и аналогового искусства. Ведущими вечера станут актриса Московского Губернского театраКарина Андоленко и актер Театра имени Вахтангова Павел Попов.
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