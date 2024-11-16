В Театральном центре «На Плющихе» поставили медицинскую антиутопию «Пути»

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Вечерний Иблис: «Полночь с дьяволом» — хоррор о том, как телевидение съедает душу

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«Они не тиранили, не били, не унижали, не заставляли»: Екатерина Андреева о родителях

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