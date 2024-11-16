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В Театральном центре «На Плющихе» поставили медицинскую антиутопию «Пути»

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Новости театра >>
16 ноября 2024
В столичном городском драматическом театре, недавно открытом в стенах Сеченовского Университета Минздрава России, 25 ноября в 12:00 и 15:00 состоится премьера антиутопии «Пути». Согласно пресс-службе спектакля, который с 2025 года включат в репертуар, музыкально-драматическая постановка с иммерсивным погружением посвящена медицинской этике и по-новому раскрывает конфликт между прогрессом и вечными ценностями.

Театральный центр «На Плющихе» Сеченовского Университета вырос из молодежного театра. За 15 лет коллектив поставил и сыграл на московских сценах более 35 спектаклей. Недавно у него появилась своя сцена – в отреставрированном памятнике конструктивизма, здании бывшего клуба завода «Каучук».

В Театральном центре «На Плющихе» поставили медицинскую антиутопию «Пути»
фото: пресс-служба Сеченовского Университета

В основе «Путей» – идея примирения, взаимопроникновения технологизации, информатизации общества и исторических традиций медицины. «Это и размышление о духовном кризисе, и попытка осмыслить медицину будущего со множеством ее этических противоречий. В постановке отражены подвиги врачей прошлого – для Пирогова, Бурденко, Склифосовского профессия была служением. Без такого отношения к врачеванию бессмысленны и, строго говоря, невозможны развитие медицины и нравственный прогресс человечества», – говорит режиссер постановки и директор Театрального центра Ольга Захарова, врач по первому образованию.

Действие пьесы разворачивается в будущем. Здесь каждый человек имеет свой социальный рейтинг, роботы заменили многие профессии, а искусственный интеллект полностью контролирует жизнь на Земле. Повествование идет от лица Алекса Корсакова, в прошлом успешного врача, а теперь – уборщика за роботами. Из престижной клиники его изгнали «за несоответствие»: социальный рейтинг Алекса понизился с 14 до пяти. По словам музыкального консультанта спектакля Олеси Касьяновой, «обращение к историям и примерам прошлого символично для Сеченовского Университета – старейшего отечественного медучреждения. Ученые университета сотни раз сталкивались с неординарными ситуациями, которые стали в дальнейшем переломными для развития науки, привели к важным открытиям. Пожалуй, именно поэтому сеченовцы понимают, что новые возможности требуют новой ответственности».
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В Театральном центре «На Плющихе» поставили медицинскую антиутопию «Пути» фотографии
В Театральном центре «На Плющихе» поставили медицинскую антиутопию «Пути» фотографии
В Театральном центре «На Плющихе» поставили медицинскую антиутопию «Пути» фотографии
В Театральном центре «На Плющихе» поставили медицинскую антиутопию «Пути» фотографии
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