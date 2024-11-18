На больших экранах покажут воссозданный спустя 100 лет балет

что почитать?

В ночь с 17 на 18 ноября, 00:15, ОТР

«За нас с вами»: Овраги государства

И о причинах его упадка

«Это секта»: Ида Галич о дороговизне и самодурстве КВН

Артист потерял равновесие и сорвался с балкона

Драма о последнем дне детства в конкурсе фестиваля VOICES

«Королевство»: Твой дом — моя крепость

История кино

Кто без греха: в чем секрет популярности советской эпопеи «Вечный зов»

50 лет не срок для понятных героев и исторических рифм?