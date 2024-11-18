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На больших экранах покажут воссозданный спустя 100 лет балет

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Новости театра >>
18 ноября 2024
В рамках проекта «Театр в кино» на больших экранах можно будет увидеть воссозданный спустя 100 лет балет «Катарина, или Дочь разбойника». Премьера киноверсии постановки Цезаря Пуни состоится 21 ноября в киноцентре «Октябрь», и в этот же день балет выйдет во всероссийский прокат, сообщает пресс-служба проекта. Киноверсия создана телеканалом «Россия-Культура» и Красноярским театром оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

На больших экранах покажут воссозданный спустя 100 лет балет
фото: пресс-служба Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского

«Катарина, или Дочь разбойника» – один из популярнейших балетов эпохи позднего романтизма. Для либретто Жюль Перро использовал реальную историю пленения итальянского художника Сальватора Розы, который влюбился в предводительницу разбойников Катарину. Впервые публика увидела балет композитора Цезаря Пуни в 1846 году на сцене Королевского театра Лондона. Премьеру в России зритель ждал особенно, поскольку заглавную партию танцевала известнейшая балерина XIX века Фанни Эльслер. Николай I лично пригласил европейскую звезду в российскую труппу и даже репетировал с кордебалетом один из хореографических номеров, демонстрируя ружейные приемы. Постановка имела успех и не сходила с афиши десятилетия. Главную партию Катарины исполняли многие известные балерины того времени: Пьерина Леньяни, Карлотта Гризи и другие. Настаивала на восстановлении балета специально для нее и Матильда Кшесинская, однако к началу ХХ века хореографический текст и партитура были утеряны. Некогда успешный балет российский зритель не видел более 100 лет.

Новая постановка Красноярского театра оперы и балета представляет собой поистине амбициозный проект. Вместе с приглашенными специалистами балет был воссоздан полностью, от сценографии до либретто и музыкального сопровождения. По материалам наследия выдающегося хореографа, либреттиста Жюля Перро создавался новый спектакль, либретто переводилось с нескольких языков. Историческими исследованиями и адаптацией балета занимались музыковед Елена Черемных и исследователь творчества Жюля Перро Ольга Федорченко. За хореографическое решение отвечали заслуженные артисты России Сергей Бобров и Юлиана Малхасянц.

«Попалась газета XIX века, в которой было напечатано полное петербургское либретто. Из разных театров восстановили разные версии либретто. В этом нам помог исследователь старинных балетов Юрий Бурлака», — говорит художественный руководитель Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров.

На больших экранах покажут воссозданный спустя 100 лет балет
фото: пресс-служба Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского

Музыкальный материал был найден в Риме, в Милане и в архивах Большого театра. На основе сохранившихся партитур композитор Петр Поспелов реконструировал музыку балета, включив в нее и другие произведения Пуни. Постановка, основанная на почти забытом шедевре хореографии, впечатляет мастерством танцовщиков, роскошными декорациями и костюмами. Визуальную концепцию спектакля разрабатывали специалисты Большого театра. Сценографию и декорации создавала Альона Пикалова на основе декораций, которые были использованы более 100 лет назад в постановке Большого театра. Костюмы создала Елена Зайцева на базе сохранившихся эскизов из Большого и Мариинского театров.

Новая версия Красноярского театра интересна и ретроспективой финалов – в постановке показано, как менялась судьба «Катарины» на разных театральных сценах. В 1846 году в Лондоне публика увидела историю Жюля Перро сразу с трагическим финалом. Вторую версию – драматическую – Жюль Перро предложил уже российскому зрителю на сцене Большого каменного театра в Петербурге в 1849 году. Счастливый финал в редакции Энрико Чекетти прозвучал в Мариинском театре в 1888-м. У зрителей спектакля Красноярского театра будет уникальная возможность увидеть все три финала. В 2023 году спектакль получил десять номинаций Национальной театральной премии «Золотая Маска» и трижды стал лауреатом. «Катарина, или Дочь разбойника» признан членами жюри лучшим балетом, исполнительница главной партии балерина Елена Свинко получила приз за лучшую женскую роль, Петр Поспелов – за лучшую работу композитора.

Режиссером киноверсии выступает Евгения Стрелецкая, а оператором значится Евгений Шинкаренко. Прокат осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про.
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персоны
Сергей Бобров (VI)Матильда КшесинскаяПьерина ЛеньяниПётр ПоспеловЕлена СвинкоЭнрико Чекетти
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