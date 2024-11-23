Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В «Мастерской» поставили экспериментальный спектакль «Край земли» на основе реальных событий

23 ноября
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2024
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2024
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
23 ноября 2024
Санкт-Петербургский театр «Мастерская» 25 ноября в 19.30 на малой сцене открывает новый раздел своей истории и афиши — эксперимент. Спектакль «Край земли» поставлен по пьесе Евгении Алексеевой Camino invierno, написанной на основе реальных событий. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В «Мастерской» поставили экспериментальный спектакль «Край земли» на основе реальных событий
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

Это рассказ о паре, проживающей то, что кажется невозможным пережить. Вместе с ними зритель пройдет долгий путь от отрицания до принятия. Дорога фигурирует в сюжете не только символически, но и фактически: в момент полного отчаяния герои решают пройти паломнический Путь святого Иакова (Камино-де-Сантьяго). Несмотря на то, что разговор пойдет о самом страшном, это — история со светлым концом, про выход из бесконечного «туннеля» горя и боли. Конечно, разговор о самом страшном — это вызов: насколько глубоко ты готов заглянуть в себя? Но спектакль экспериментален не только с точки зрения темы, но и с точки зрения формы. «Край земли» – это командное исследование, в котором сотворчество стоит на первом месте.

По словам режиссера Ильи Иванова, «в этом спектакле каждое слово — правда, все события происходили на самом деле. Художественный вымысел есть только в одной сцене. Тем труднее было для меня поверить в то, что моя жизнь может так пересекаться с классической ветхозаветной историей — к которой я прежде относился немного как к сказке. Еще удивительнее оказалось, что эта документально-библейская история оказалась важна для многих. Зрители после предпоказов подходили ко мне и говорили, что вспоминали свои истории, думали о своих близких. Выходит, что Ветхий завет не такой и ветхий. Мне 44, но это моя первая режиссерская работа. Несколько лет назад, ввиду некоторых жизненных обстоятельств, у меня неожиданно освободилось много личного времени, и я пошел учиться на режиссера. А потом сделал про эти обстоятельства и их последствия — историю, которую вы и увидите в постановке».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Баргман поставил новый спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат»
Роман Габриа адаптировал для театральной сцены «Превращение» Франца Кафки
В Санкт-Петербургской «Мастерской» поставили чеховского «Платонова»
Поиск по меткам
театральная премьера
театры
"Мастерская"

фотографии >>
В «Мастерской» поставили экспериментальный спектакль «Край земли» на основе реальных событий фотографии
В «Мастерской» поставили экспериментальный спектакль «Край земли» на основе реальных событий фотографии
В «Мастерской» поставили экспериментальный спектакль «Край земли» на основе реальных событий фотографии
В «Мастерской» поставили экспериментальный спектакль «Край земли» на основе реальных событий фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Антон Богданов
Наталья Круглова
Ольга Недоводина
Марк Подлесный
Олег Рогачёв
Ангелина Степанова
Станислав Ткаченко
Эдда Урусова
Сьюзэн Анспач
Венсан Кассель
Бойд Кестнер
Максвелл Колфилд
Франко Неро
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
все родившиеся 23 ноября >>

Афиша кино >>

Втроём
романтическая комедия
Россия, 2024
Зять
комедия, мелодрама
Россия, 2024
УничтоЖанна
супергеройская комедия
Россия, 2024
Воплощение
драма
Россия, 2024
Реплика
драма, научная фантастика
Россия, 2024
Таро
фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Конклав
триллер
Великобритания, США, 2024
Эра
драма
Россия, 2024
Заговорённая
триллер
Канада, 2024
Великая
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Австралия, Великобритания, Венгрия, США, Сингапур, 2023
Мой любимый двортерьер
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2024
Первые ведьмы. Потомство
мистика, фильм ужасов
Швеция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram