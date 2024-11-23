В «Мастерской» поставили экспериментальный спектакль «Край земли» на основе реальных событий

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» 25 ноября в 19.30 на малой сцене открывает новый раздел своей истории и афиши — эксперимент. Спектакль «Край земли» поставлен по пьесе Евгении Алексеевой Camino invierno, написанной на основе реальных событий. Об этом сообщает пресс-служба театра.
фото: пресс-служба театра «Мастерская»
Это рассказ о паре, проживающей то, что кажется невозможным пережить. Вместе с ними зритель пройдет долгий путь от отрицания до принятия. Дорога фигурирует в сюжете не только символически, но и фактически: в момент полного отчаяния герои решают пройти паломнический Путь святого Иакова (Камино-де-Сантьяго). Несмотря на то, что разговор пойдет о самом страшном, это — история со светлым концом, про выход из бесконечного «туннеля» горя и боли. Конечно, разговор о самом страшном — это вызов: насколько глубоко ты готов заглянуть в себя? Но спектакль экспериментален не только с точки зрения темы, но и с точки зрения формы. «Край земли» – это командное исследование, в котором сотворчество стоит на первом месте.
По словам режиссера Ильи Иванова, «в этом спектакле каждое слово — правда, все события происходили на самом деле. Художественный вымысел есть только в одной сцене. Тем труднее было для меня поверить в то, что моя жизнь может так пересекаться с классической ветхозаветной историей — к которой я прежде относился немного как к сказке. Еще удивительнее оказалось, что эта документально-библейская история оказалась важна для многих. Зрители после предпоказов подходили ко мне и говорили, что вспоминали свои истории, думали о своих близких. Выходит, что Ветхий завет не такой и ветхий. Мне 44, но это моя первая режиссерская работа. Несколько лет назад, ввиду некоторых жизненных обстоятельств, у меня неожиданно освободилось много личного времени, и я пошел учиться на режиссера. А потом сделал про эти обстоятельства и их последствия — историю, которую вы и увидите в постановке».
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