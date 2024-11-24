Елизавета Арзамасова сыграет в спектакле «Любовное настроение», вдохновленном фильмом Вонга Кар Вая

В Новом пространстве Театра Наций 5 и 7 декабря состоится премьера спектакля Артема Терехина «Любовное настроение». Постановка на двух языках создана под впечатлением от одноименного фильма гонконгского режиссера Вонга Кар Вая, сообщает пресс-служба театра.
По сюжету молодой человек по имени Александр, которого друзья для краткости называют Сан, разбирает хлам в оставшейся ему от отца квартире и находит дневник, исписанный иероглифами. Перевести текст с китайского на русский Сану помогает Даша, невеста его лучшего друга. Чужая тайна сближает ребят, и в какой-то момент они оказываются перед выбором: повторить историю из дневника, которая напоминает сюжет драмы Кар Вая, или исправить ошибки прошлого. В двух параллельных мирах действие идет на разных языках: в современной Москве — на русском, а в Гонконге шестидесятых — на китайском, с русскими субтитрами.
«Я бы очень хотел, чтобы зритель уходил со спектакля в состоянии легкой влюбленности. "Любовное настроение" — это история о неслучившемся счастье. Она нравится мне тем, что задает вопрос не только о любви и выборе, но и об упущенном шансе быть по-настоящему счастливым», — говорит режиссер.
фото: пресс-служба Театра Наций
Спектакль «Любовное настроение» завершит цикл постановок, посвященных изучению кинотекстов, стартовавшего в ноябре 2024 года междисциплинарного проекта «Слой». Наряду с постановкой Терехина в нем представлены спектакли Галины Зальцман «Молодость» по сценарию Янь Гэлин, а также Максима Соколова «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова.
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