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Балет «Щелкунчик» будут транслировать на больших экранах

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Новости театра >>
28 ноября 2024
30 и 31 декабря балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире в кинотеатрах страны. Трансляции пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других городах России. Список площадок можно найти на сайте проекта.

Балет «Щелкунчик» будут транслировать на больших экранах
фото: Inside Promotion

Всего трансляции охватят более 100 кинотеатров и отдельных арт-площадок в более чем 30 городах страны. Дистрибьютором выступит компания Кино.Арт.Про. Кроме того, 31 декабря в 20:00 легендарный балет будет показан в VK Видео официальном сообществе Большого театра ВКонтакте. Таким образом, всеми любимую зимнюю сказку смогут увидеть не только зрители самых удаленных городов и населенных пунктов России, но и поклонники великого русского балета по всему миру.

«Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича и сценическом оформлении Симона Вирсаладзе — особенный спектакль в репертуаре Большого театра, сказочная и новогодняя атмосфера которого всегда привлекает повышенное внимание зрителей. Создавая свой спектакль, в 1966 году Юрий Григорович изобрел особый поэтический мир — новогоднюю сказку о времени, о первой любви, о взрослении. До него детские роли в «Щелкунчике» играли воспитанники хореографического училища. Григорович же передал их артистам. Это позволило усложнить хореографию детских сцен. Затанцевали и прежде пантомимные персонажи — Дроссельмейер и Король мышей.

В руках Григоровича балет обрел сквозной сюжет, охватывающий оба акта. Действие не прерывается после битвы мышей и солдатиков. С этого момента начинается новый виток истории: путешествие Мари и принца Щелкунчика к вершине рождественской елки. В пути героев сопровождают ожившие куклы, толпящиеся у подножия дерева, пробегающие между елочных лап, празднующие победу над мышиным королем и отступающие лишь тогда, когда Щелкунчик-принц и Мари достигают вершины — елочной звезды, на фоне которой празднуется их сказочная свадьба.
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   28.11.2024 - 18:44
Хорошо то придумали, но всё равно Щелкунчика лучше смотреть вживую в театре, а не с экрана. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Симон ВирсаладзеЮрий Григорович
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Балет «Щелкунчик» будут транслировать на больших экранах фотографии
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