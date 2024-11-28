Балет «Щелкунчик» будут транслировать на больших экранах

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Премьера состоится 5 и 7 декабря в Новом пространстве Театра Наций

В «Мастерской» поставили экспериментальный спектакль «Край земли» на основе реальных событий

18 ноября

На больших экранах покажут воссозданный спустя 100 лет балет

Постановку «Катарина, или Дочь разбойника» можно будет увидеть в рамках проекта «Театр в кино»