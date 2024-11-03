Михаил Пореченков открыл в Великом Новгороде Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского

Ведущим вечера стал президент фестиваля Михаил Пореченков. По его словам, «фестивалю имени Достоевского уже двадцать восемь лет – и все эти годы он был одним из самых ярких культурных событий региона. Спектакли, которые приедут в этом году, тоже замечательные. Мы очень рады, что познакомим с ними новгородских зрителей. Такое событие, как наш фестиваль – отличный повод приехать в этот старинный город, увидеть, как он красив, как богата его история – и наша общая, российская история. Надеюсь, что здесь соберется множество творческих людей, и театральная жизнь здесь расцветет еще ярче».
Также Михаил рассказал о богатой истории этого фестиваля, созданном в 1992 году в Великом Новгороде, как камерная творческая акция. Он развивался и набирал масштаб, за годы его проведения в Новгородской области побывало несколько тысяч участников и почти три сотни спектаклей. Приехали участники из более, чем двадцати стран и около сотни городов России. Однако он отметил, что сегодня фестиваль проходит важный и своевременный этап трансформации, подсказанный временем, местом проведения и, конечно, историей. Затем ведущий пригласил на сцену губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
фото: пресс-служба фестиваля
«Дорогие друзья! Новгородской культуре уже больше тысячи лет и культурный огонь в Великом Новгороде, в Старой Руссе, никогда не угасал. В Новгородской области творили наши великие поэты, художники, писатели, а новгородцы – люди творческие, культурные и любящие искусство. Именно поэтому наш фестиваль есть! Он существует много лет, он непрерывно развивается. А мне, как губернатору, нужно это просто поддерживать. И я счастлив, что у меня есть такая возможность. Я рад тому, что мы вместе с вами переходим на следующий этап, что фестиваль будет еще интереснее и шире! Друзья, желаю нам всем хорошего фестиваля, замечательных спектаклей и ярких впечатлений», — выступил с приветственной речью губернатор, после чего вместе с Пореченковым объявил фестиваль открытым.
Президент театрального смотра рассказал о фестивальных событиях. В основной программе – спектакли по классической и современной русской литературе, поставленные в театрах России, Индии, Белоруссии и Китая. Вне конкурса зрителям покажут восемь постановок: «КарамазоВЫ» Музыкального Авторского Театра Александра Рагулина, «Кровоизлияние в МОСХ» театра «Практика», «Подросток. Видеоблог» Социально-Художественного Театра, «Женитьба» Брестского академического театра драмы из Белоруссии, «Предложение» индийского Драматического клуба им. А.П. Чехова, «Бедный Федя» российско-китайского театра «Гуань Инь» , «Цветы запоздалые» из Китая и «Мастер и Маргарита» Театра им. М.А. Булгакова. Кроме того, в программе постановки для семейной аудитории «У нас появится брат» Профессионального независимого объединения «Мамин театр» и «В начале было…» театра «Шалом», показы видеоверсий спектаклей в кино, подготовленные совместно с фестивалем молодого кино «Новое движение» и проектом TheatreHD, выставка современного искусства «Искусство театра», где будут представлены работы современных художников, размышляющих о театре, и панельная дискуссия «Театр+».
фото: пресс-служба фестиваля
Затем Михаил Пореченков рассказал об особой конкурсной программе этого года «Перспектива», где молодые режиссеры, продюсеры и авторы покажут свои отрывки из незаконченных постановок, а лучший коллектив получит поддержку в виде гранта на один миллион рублей. Председателем жюри стал худрук ЦДР Владимир Панков, а в оценке работ ему помогут театровед, педагог, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Павел Руднев, театральный критик Светлана Бердичевская, междисциплинарный художник, сценограф и куратор Ольга Галицкая, актриса «Современника» Алена Бабенко и художественный руководитель «Практики» и главный режиссер РАМТаМарина Брусникина. Жюри предстоит выбрать лучшую незаконченную независимую постановку, премьера которой намечена на 2025 год на территории России. В секции представлены «86-е Мартобря» Независимого театра «КУКУ» и режиссера Оксаны Погребняк, «Леди Макбет» Алексея Корякова, «Женитьба Бальзаминова» Анны Гарновой из ГИТИСа и «Игрок. Ставки сделаны» Независимой лаборатории на базе Мытищинского театра «ФЭСТ» режиссера Ксении Роменковой.
«Я сегодня приехал и сразу отправился гулять по Великому Новгороду. Специально акцентирую слово "Великий", потому что он действительно великий – у него богатейшая история. И сейчас в его развитие вкладывают очень много сил, это сразу бросается в глаза. Реставрируются старинные церкви, улицы, идет активное благоустройство. Это очень важно. От фестиваля я жду дерзости – в самом лучшем смысле слова. И не йоты пошлости», — заявил со сцены Владимир Панков.
фото: пресс-служба фестиваля
Завершилась церемония выступлением шоу Luminary совместно с Камерным оркестром Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского под руководством дирижера Павла Гогадзе. Оркестр исполнил концерт классической музыки в окружении тысячи свечей. В программе прозвучали произведения Макса Рихтера «Весна» и «Ноябрь», Абель Корженевски Dance for me Wallis, Ланы Дель Рей Young And Beautiful, Томазо Альбинони Adagio, Фрица Крейслера «Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни», Карла Дженкинса Palladio, Астора Пьяццолла Adios Nonino, Ханса Циммера Cornfield Chase, Джимми Пейджа и Роберта Планта Kashmir, Лары «Гранада», Ареты Франклин At Last и Андреа Бочелли Prayer. После этого Катерина Шпица прочла со сцены стихотворение под аккомпанемент оркестра. Зрители долго не отпускали артистов со сцены и на бис музыканты исполнили композицию Адель Skyfall. По словам Шпицы, она «не успела пока еще увидеть ничего, кроме Кремля в сумерках. Впечатляет! И сразу хочется подольше погулять по городу. Мне очень нравится место, где мы проводим открытие. Чувствуется атмосфера, чувствуется история. Здесь и стены помогают. Так что уверена, что фестиваль нас ждет очень интересный».
«Я очень люблю путешествовать по России и очень рада, что в регионах так активно развивается культурная жизнь. Я была в Великом Новгороде не так давно, на фестивале молодого кино "Новое движение" – и мне приятно вернуться в этот чудесный город снова. Тем более я много лет работаю в театре и очень болею душой за развитие культуры в нашей стране. Я жду новых впечатлений, открытий, интересных спектаклей, встреч с талантливыми творческими людьми», — поделилась Полина Лазарева. А Людмила Артемьева «приехала в Великий Новгород как на праздник – потому что такие фестивали всегда настоящий праздник искусства, на праздник театра. Я хочу порадоваться разнообразию и богатству нашей культуры».
фото: пресс-служба фестиваля
Фестиваль пройдет с 31 октября по 4 ноября в Великом Новгороде и Старой Руссе при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Организатором смотоьра выступает Правительство Новгородской области.
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