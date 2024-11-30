В Театре кукол Образцова создали школьный хоррор про буллинг

В Театре кукол Образцова 1 декабря состоится премьерный показ постановки «Извините, можно выйти?», реализованной с использованием гранта, предоставленного «Российским фондом культуры». Об этом сообщает пресс-служба театра.
Зрителей ожидает школьный хоррор с куклами и масками для подростков и о подростках. О страхах и трудностях в построении отношений с миром ровесников и взрослых. Спектакль создан на основе реальных школьных историй, собранных во время творческой лаборатории подростков «Накипело».
фото: пресс-служба Театра кукол Образцова
Драматург Лара Бессмертная и режиссер Марсель Смердов провели в Театре кукол Образцова лабораторию для подростков, собрали истории ребят и переработали их в пьесу. У этого спектакля есть глобальная задача — помочь подросткам проживать собственные страхи, связанные с общением в школе. По словам Марселя Смердова, «подростковый возраст самый сложный и важный в становлении человека. Мало того, что у подростков физиологические процессы — рост, созревание, гормоны, так еще начинаются все эти проблемы с общением в школе, с родителями, сверстниками, взрослыми. Как-то в этом хочется помочь им справиться».
Главный герой спектакля — мальчик по имени Леня. Он вынужденно переходит в новую школу, которая, как ему кажется, кишит монстрами. Чтобы доказать родителям, что эта школа не так проста, как кажется, школьник начинает вести дневник и описывать ситуации, которые происходят с ним ежедневно. Все истории из дневника страшные, грустные, смешные, а самое главное — это истории подростков. Герою предстоит не только в одиночку справиться с буллингом и не превратиться в монстра, но и спасти школу и своих одноклассников. По мнению Марселя Смердова, мир монстров и страхов школьника Лени настолько фантазиен, что воплотить его в драматическом театре очень сложно. «Театр кукол, как по мне, и как, мне кажется, нас учили — это про другой мир, про то, что случается не здесь. Это и есть основной художественный прием спектакля: параллельный мир, страшные фантазии Леньки, все эти монстры — это куклы и маски. Что будет с героем — станет ли он сам монстром, или сумеет открыть глаз а и увидеть людей, — спектакль об этом», — говорит режиссер.
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