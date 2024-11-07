Дед Мороз сразится с пришельцами под музыку Максима Дунаевского

—С 21 декабря по 6 января в концертном зале «Москва» парка развлечений «Остров Мечты» состоится новогоднее шоу «Дедморозовка. Новые приключения». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
По сюжету в далекой невидимой деревне Дедморозовке живет Дед Мороз, его внучка Снегурочка и озорные снеговики. Перед новогодними праздниками Деду Морозу приходят тревожные вест — из далеких галактик: злодеи тысячу лет ждали своего звездного часа, чтобы через черную дыру проникнуть на Землю, забрать всю живую воду и превратить нашу планету в безжизненную пустыню. Дед Мороз вместе со снеговиками Морковкиным, Варежкиным и Косичкиной решает разрушить замыслы пришельцев и спасти Землю, обратившись за помощью к известным сказочным героям: Варежкин отправляется к Бабе-Яге, Морковкин — к трем Богатырям, а Косичкина — к Соловью-Разбойнику.
«За 30 лет работы мы накопили огромный опыт в проведении новогодних шоу. В новом спектакле мы продумали каждую деталь, чтобы сделать его действительно запоминающимся. Кроме того, в шоу будет очень много интерактива, так как понимаем насколько важен для нынешних детей участие в действии. В этом году мы собрали лучшую команду, и я с нетерпением жду декабря, чтобы представить наш спектакль зрителям», — говорит продюсер центра «КСТ» Леонид Тылкин.
Сказочную историю придумал писатель Андрей Усачев, автор «Воспитательных сказок» и книг про «Дедморозовку» и «Умную собачку Соню». Музыку создал композитор Максим Дунаевский.
обсуждение >>