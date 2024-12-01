Сергей Степанченко, Александр Семчев и Оскар Кучера сыграют в политическом гротеске «#неРевизор»

На сцене Московского драматического театр имени Ермоловой 17 декабря состоится премьера спектакля «#неРевизор». В основе постановки — пьеса-фарс известного журналиста и политика Александра Хинштейна «Переназначение или Академик собачьих наук», поставленная в лучших традициях гоголевского «Ревизора», сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
По сюжету бессменного губернатора области N Никодима Никодимовича внезапно вызывают в Москву, что становится поводом для слухов, будто главу собираются «снять» с должности. И в подковерной игре, где на кону деньги и власть, каждый из прихлебателей губернатора показывает себя во всей красе: вице-губернатор, завканцелярией, генерал, спикер местной думы, аппаратчик, продажный редактор местной газеты и даже дамы, дерущиеся за внимание Никодима.
«Эту пьесу в редком сегодня жанре политической сатиры я написал давно, но по разным причинам она так и не была поставлена. Жду с нетерпением премьеры: для меня это первый драматургический опыт — и сразу же на прославленной ермоловской сцене. Надеюсь, первый блин не будет комом», — рассказывает Александр Хинштейн
В постановке прозвучат песни Сергея Шнурова, а оригинальное сценографическое решение выполнено в стиле художника-сюрреалиста Рене Магритта.
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