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Виктория Исакова и Тихон Жизневский стали лауреатами «Звезды Театрала»

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Новости театра >>
17 декабря 2024
В Театре имени Вахтангова объявили имена лауреатов театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». За номинантов проголосовали порядка 180 тысяч человек, что на 55 тысяч больше, чем в прошлом году. Трансляция церемонии награждения доступна на сайте премии.

Виктория Исакова и Тихон Жизневский стали лауреатами «Звезды Театрала»
фото: пресс-служба премии

Лучшей женской ролью зрительское жюри признало актерскую работу Евгении Крегжде в спектакле по произведению Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке» (Театр имени Вахтангова), где актриса сыграла Марину. За лучшую мужскую роль наградили Игоря Верника, который он примерил образ Арбенина в постановке «Маскарад с закрытыми глазами» (МХТ имени Чехова). Лучшим режиссером минувшего сезона зрители назвали Ивана Поповски, поставившего спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре имени Вахтангова.

В самой почетной номинации «Легенда сцены», где лауреатов по зрительским предложениям выбирает редколлегия журнала «Театрал» и утверждает Общественный совет премии, награду получили актриса Театра имени Пушкина Вера Алентова, звезда мирового балета Владимир Васильев и актер Театра имени Маяковского и Малого театра Михаил Филиппов. Лучшими спектаклями большой и малой формы стали, соответственно, «Собачье сердце» Антона Федорова в Московском ТЮЗе и «Прозрачное сердце осени» Александра Коршунова в театре «Сфера». Лучшей музыкальной постановкой зрители признали «Маяковского» Алексея Франдетти в «Ленкоме Марка Захарова», а награду в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» получил «Дон Кихот» Алексея Чернышева в Мастерской «12» Никиты Михалкова.

В специальной номинации «Лучший театр для всей семьи», приуроченной к учрежденному президентом России «Году семьи», дирекция премии отметила Театр РОСТА в Царицыно под руководством Нонны Гришаевой. Лучшими ролями театральных актрисы и актера в кино стали работы Виктории Исаковой в фильме «Сто лет тому вперед» и Тихона Жизневского в картине «Майор Гром: Игра».
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фильмы
Майор Гром: ИграСто лет тому вперёд
театры
ЛенкомМалый театрМастерская «12» Никиты МихалковаМосковский театр им. ПушкинаМосковский ТЮЗМХТ им. А.ЧеховаТеатр "Сфера"Театр им. Вл. МаяковскогоТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр Роста в Царицыно

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Виктория Исакова и Тихон Жизневский стали лауреатами «Звезды Театрала» фотографии
Виктория Исакова и Тихон Жизневский стали лауреатами «Звезды Театрала» фотографии
Виктория Исакова и Тихон Жизневский стали лауреатами «Звезды Театрала» фотографии
Виктория Исакова и Тихон Жизневский стали лауреатами «Звезды Театрала» фотографии
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