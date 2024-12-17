Виктория Исакова и Тихон Жизневский стали лауреатами «Звезды Театрала»

В Театре имени Вахтангова объявили имена лауреатов театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». За номинантов проголосовали порядка 180 тысяч человек, что на 55 тысяч больше, чем в прошлом году. Трансляция церемонии награждения доступна на сайте премии.
фото: пресс-служба премии
Лучшей женской ролью зрительское жюри признало актерскую работу Евгении Крегжде в спектакле по произведению Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке» (Театр имени Вахтангова), где актриса сыграла Марину. За лучшую мужскую роль наградили Игоря Верника, который он примерил образ Арбенина в постановке «Маскарад с закрытыми глазами» (МХТ имени Чехова). Лучшим режиссером минувшего сезона зрители назвали Ивана Поповски, поставившего спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре имени Вахтангова.
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