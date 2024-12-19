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Сергей Волков, Ирина Купченко и Аня Чиповская сыграют в «Тартюфе» в стиле сериала «Наследники»

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Новости театра >>
19 декабря 2024
На основной сцене Театра Наций 19 и 19 декабря состоялась премьера спектакля «Тартюф» по пьесе Жана-Батиста Мольера. Режиссером стал Евгений Писарев, для которого эта постановка — вторая в Театра Наций после музыкальной драмы «Кабаре», удостоенной пяти национальных театральных премий «Золотая маска». Роли в новой постановке исполняют Сергей Волков, заслуженный артист России Игорь Гордин, народная артистка России Ирина Купченко, Аня Чиповская, народный артист России Денис Суханов, Мила Ершова, Григорий Верник, Глеб Шевнин и другие, уточняет пресс-служба театра.

Сергей Волков, Ирина Купченко и Аня Чиповская сыграют в «Тартюфе» в стиле сериала «Наследники»
фото: Пресс-служба Театра Наций / Вадим Гортинский

«Тартюф» — одна из самых популярных комедий Мольера. Она написана в 1664 году и в яркой форме обличает ханжество, льстивость и лицемерие. Ее главный герой Тартюф — законченный плут, соблазнитель, шпион и доносчик. Он совершает «свои пакостные деяния», но при этом постоянно цитирует Священное Писание.

По этой пьесе поставлено множество спектаклей, среди которых выделяется «Тартюф» Анатолия Эфроса со Станиславом Любшиным, Александром Калягиным и Анастасией Вертинской в главных ролях.

«Евгений Витальевич Миронов снова, как и в случае с "Кабаре", угадал мою давнюю мечту. Когда-то, еще школьником мне посчастливилось увидеть "Тартюфа" Анатолия Эфроса, потому представить сегодня свою версию лучшей пьесы Мольера — это и большая ответственность, и подарок судьбы!» — говорит Евгений Писарев. По его словам, постановка Эфроса была решена в традиционной, игровой манере. В своем спектакле Писарев решил пойти другим путем — он предлагает взглянуть на классический комедийный сюжет, как на реальную историю. Для этого он использует новый перевод — с острой, ироничной интонацией и языковой игрой. Действие перенесено во Францию наших дней в особняк большого, но не самого приятного буржуазного семейства. В трактовке Писарева — Тартюф не «мошенник двоедушный», а циник, для которого благочестие и морализаторство — оружие, с помощью которого он хочет отобрать у Оргона все: дом, семью, деньги.

Сергей Волков, Ирина Купченко и Аня Чиповская сыграют в «Тартюфе» в стиле сериала «Наследники»
фото: Пресс-служба Театра Наций / Вадим Гортинский

«Мне хочется, чтобы Тартюф был перевернутым князем Мышкиным, поэтому я позвал на заглавную роль Сергея Волкова, который несколько лет назад репетировал в спектакле "Идиот", увы, не дошедшем до премьеры, — говорит Евгений Писарев. — Несмотря на такой серьезный заход, по жанру наша постановка — семейное драмеди в стиле сатирического сериала "Наследники". И я надеюсь, что зрителю будет смешно, потому что все ситуации узнаваемы, а параллели очевидны».

В соответствии с режиссерским замыслом художник Зиновий Марголин создал пространство, в котором Франция времен Людовика XIV соединяется с современностью, а художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили придумала больше 20 костюмов. Перед ней стояла задача, вдохновляясь ритмами и энергетикой сегодняшнего дня, подчеркнуть с помощью одежды социальные маски и устоявшиеся образы, выбранные для персонажей режиссером.
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