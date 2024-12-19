Сергей Волков, Ирина Купченко и Аня Чиповская сыграют в «Тартюфе» в стиле сериала «Наследники»

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Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым выйдет 23 января

Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян сядут в «Новогодний экспресс»

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

Кино- и телекритики подводят итоги года

Интервью

Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии