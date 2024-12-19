Сергей Волков, Ирина Купченко и Аня Чиповская сыграют в «Тартюфе» в стиле сериала «Наследники»

фото: Пресс-служба Театра Наций / Вадим Гортинский
«Тартюф» — одна из самых популярных комедий Мольера. Она написана в 1664 году и в яркой форме обличает ханжество, льстивость и лицемерие. Ее главный герой Тартюф — законченный плут, соблазнитель, шпион и доносчик. Он совершает «свои пакостные деяния», но при этом постоянно цитирует Священное Писание.
«Евгений Витальевич Миронов снова, как и в случае с "Кабаре", угадал мою давнюю мечту. Когда-то, еще школьником мне посчастливилось увидеть "Тартюфа" Анатолия Эфроса, потому представить сегодня свою версию лучшей пьесы Мольера — это и большая ответственность, и подарок судьбы!» — говорит Евгений Писарев. По его словам, постановка Эфроса была решена в традиционной, игровой манере. В своем спектакле Писарев решил пойти другим путем — он предлагает взглянуть на классический комедийный сюжет, как на реальную историю. Для этого он использует новый перевод — с острой, ироничной интонацией и языковой игрой. Действие перенесено во Францию наших дней в особняк большого, но не самого приятного буржуазного семейства. В трактовке Писарева — Тартюф не «мошенник двоедушный», а циник, для которого благочестие и морализаторство — оружие, с помощью которого он хочет отобрать у Оргона все: дом, семью, деньги.
фото: Пресс-служба Театра Наций / Вадим Гортинский
«Мне хочется, чтобы Тартюф был перевернутым князем Мышкиным, поэтому я позвал на заглавную роль Сергея Волкова, который несколько лет назад репетировал в спектакле "Идиот", увы, не дошедшем до премьеры, — говорит Евгений Писарев. — Несмотря на такой серьезный заход, по жанру наша постановка — семейное драмеди в стиле сатирического сериала "Наследники". И я надеюсь, что зрителю будет смешно, потому что все ситуации узнаваемы, а параллели очевидны».
В соответствии с режиссерским замыслом художник Зиновий Марголин создал пространство, в котором Франция времен Людовика XIV соединяется с современностью, а художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили придумала больше 20 костюмов. Перед ней стояла задача, вдохновляясь ритмами и энергетикой сегодняшнего дня, подчеркнуть с помощью одежды социальные маски и устоявшиеся образы, выбранные для персонажей режиссером.
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