Премьера спектакля Евгения Писарева «Плохие хорошие» с Викторией Исаковой состоится перед Новым Годом

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«Последний богатырь: Корень зла»: Московская плитка как защита от злых сил

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«Моё время в России истекло»: Сергей Полунин собирается уехать из России

Артист давно жалуется на слежку и угрозы и переживает за безопасность своей семьи