Премьера спектакля Евгения Писарева «Плохие хорошие» с Викторией Исаковой состоится перед Новым Годом

фото: пресс-служба Московского театра имени Пушкина
Зрителям расскажут про леди Маргарет Уиндермир, которая, поддавшись сплетням, начинает подозревать мужа в измене. Однако тот не только отказывается развеять эти подозрения, но и приглашает на светский прием по случаю дня рождения жены загадочную миссис Эрлин, о которой говорят все. В постановке заняты Виктория Исакова, Дмитрий Власкин, Евгения Леонова, Кирилл Чернышенко, Ирина Бякова и другие артисты театра.
«Эта пьеса привлекла мое внимание прежде всего потому, что к ней в последние годы существования Камерного театра обращался Александр Таиров. Его спектакль так и не вышел — был закрыт после генеральной репетиции. Мне хотелось бы восстановить историческую справедливость и в преддверии юбилея Камерного театра всё-таки поставить этот спектакль. Меня поразило, как сатирическая комедия Уайльда, высмеивающая светское общество Англии, парадоксально перекликается с нашими псевдоэлитарными кругами, где места для искренности и настоящих человеческих отношений остается катастрофически мало. Эта история актуальна и в наши дни», — считает худрук Театра Пушкина и режиссер спектакля Евгений Писарев.
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