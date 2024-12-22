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В «Мастерской» обратились к творчеству русского классика Ивана Тургенева

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Новости театра >>
22 декабря 2024
На Малой сцене Санкт-Петербургской «Мастерской» 27 декабря в 19.30 состоится премьера эксцентрической комедии с лирическим уклоном «Маленькая комедия» по тургеневской пьесе «Провинциалка». Следующий показ зрителей ожидает уже в новом году — 12 января, уточняет пресс-служба театра.

Тургенев написал «Провинциалку» в 1850-м, а спустя год она впервые была сыграна на сцене Малого театра в бенефисе великого русского актера Михаила Щепкина. Классическая комедия положений по форме, бенефисная пьеса ХIХ века нечасто привлекает внимание современных постановщиков.

В «Мастерской» обратились к творчеству русского классика Ивана Тургенева
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

«Маленькую комедию» поставил молодой режиссер, выпускник мастерской Григория Козлова Виктор Серваль, а композитором выступил исполнитель роли графа Любина Максим Студеновский. В костюмном и сценографическом решении постановки нет «осовременивания» сюжета, как нет его и в литературной обработке пьесы. Проза Ивана Сергеевича Тургенева – образец высочайшей пробы и не требует никаких дополнительных спецэффектов. Спектакль в этом смысле точно следует за текстом, раскрывая все его многообразие и тонкий юмор. Актуализация смыслов происходит за счет режиссерского разбора пьесы, который выполнен по канонам русского психологического театра и отличается детальной проработкой каждого персонажа, мотивов его поведения, мыслей, желаний и отношений с другими.

Главная героиня – неглупая и предприимчивая женщина, способная взять ответственность за собственную жизнь, но одновременно не лишенная чувств и богатого внутреннего мира. Именно она – дирижер в этой истории. Искусно манипулируя мужским вниманием, Дарья Ивановна виртуозно добивается собственной цели, но драма заключается в том, что победа эта содержит в себе и поражение. Помимо Студеновского, в спектакле сыграют Полина Воробьева, Сергей Интяков, Мария Поликарпова, Артур Гросс и Виктор Тихонович.
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В «Мастерской» обратились к творчеству русского классика Ивана Тургенева фотографии
В «Мастерской» обратились к творчеству русского классика Ивана Тургенева фотографии
В «Мастерской» обратились к творчеству русского классика Ивана Тургенева фотографии
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