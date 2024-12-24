«Курьер» Карена Шахназарова получит новое прочтение

История, в первую очередь знакомая зрителю по культовому фильму 1986 года, получит на сцене новое прочтение благодаря постановочному методу команды SounDrama и ЦДР, в котором музыка становится самостоятельным и равноправным участником действия.
«Сегодня мало кто помнит, что в основе знакового для своей эпохи фильма Карена Шахназарова лежит одноименная повесть. Опираясь на этот материал наш спектакль поднимает вечный вопрос: как молодому человеку найти себя и свое место в этой жизни? Особенно важно, что в постановке занято более 40 исполнителей, и среди них есть как совсем юные – вчерашние выпускники факультета новых направлений сценических искусств ГИТИСа, так и взрослые артисты и уже настоящие мэтры. Настроение эпохи 1980-х встретится с сегодняшним днем посредством музыкальной композиции спектакля, в которой знакомые мотивы пересекутся с авторской музыкой SounDram'ы», — говорит Владимир Панков.
По сюжету, провалив экзамен в институт, вчерашний выпускник Иван Мирошников под давлением матери устраивается на работу курьером. Один из маршрутов доставки приводит его в квартиру профессора Кузнецова. Неожиданная встреча с профессорской дочкой Катей заставляет главного героя повзрослеть и задуматься о выборе своего жизненного пути.
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