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«Курьер» Карена Шахназарова получит новое прочтение

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Новости театра >>
24 декабря 2024
В Центре драматургии и режиссуры на Соколе 27 декабря состоится премьера спектакля Владимира Панкова «Курьер». Постановка в жанре саундрама раскрывает остросовременное звучание знаменитой повести Карена Шахназарова, уточняет пресс-служба театра.

«Курьер» Карена Шахназарова получит новое прочтение
фото: Кадр из фильма «Курьер»

История, в первую очередь знакомая зрителю по культовому фильму 1986 года, получит на сцене новое прочтение благодаря постановочному методу команды SounDrama и ЦДР, в котором музыка становится самостоятельным и равноправным участником действия.

«Сегодня мало кто помнит, что в основе знакового для своей эпохи фильма Карена Шахназарова лежит одноименная повесть. Опираясь на этот материал наш спектакль поднимает вечный вопрос: как молодому человеку найти себя и свое место в этой жизни? Особенно важно, что в постановке занято более 40 исполнителей, и среди них есть как совсем юные – вчерашние выпускники факультета новых направлений сценических искусств ГИТИСа, так и взрослые артисты и уже настоящие мэтры. Настроение эпохи 1980-х встретится с сегодняшним днем посредством музыкальной композиции спектакля, в которой знакомые мотивы пересекутся с авторской музыкой SounDram'ы», — говорит Владимир Панков.

По сюжету, провалив экзамен в институт, вчерашний выпускник Иван Мирошников под давлением матери устраивается на работу курьером. Один из маршрутов доставки приводит его в квартиру профессора Кузнецова. Неожиданная встреча с профессорской дочкой Катей заставляет главного героя повзрослеть и задуматься о выборе своего жизненного пути.

Главные роли исполняют Александр Фокин, Надежда Мисякова, Мария Роскошо, Юрий Оборотов, Светлана Кочеткова и другие.
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