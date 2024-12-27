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Псковская драма и Дмитрий Месхиев проведут вечер русского романса и русской поэзии «Перекресток»

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Новости театра >>
27 декабря 2024
В Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина 27, 28 и 30 декабря состоится премьера вечера русского романса и русской поэзии «Перекресток», который поставил по своей идее художественный руководитель филиала «Александринки» Дмитрий Месхиев. Это будет пятый спектакль-концерт в репертуаре Псковской драмы, уточняет пресс-служба театра.

Музыкальные вечера в камерных пространствах появились в афише Псковского театра драмы в 2021 году. Первый спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке Дмитрия Месхиева встретил самый горячий отклик у псковичей и гостей города. Дальше театр представил «Постой, паровоз! Вторую ходку», «Случайный вальс», «Фламенко», и эти работы также не остались без зрительского внимания.

Псковская драма и Дмитрий Месхиев проведут вечер русского романса и русской поэзии «Перекресток»
фото: пресс-служба Псковского драмтеатра

Новый спектакль-концерт посвящен феномену русского романса. Впрочем, наряду с хрестоматийно известными романсами в программу вошли и неожиданные номера, которые объединяет не столько историческая или жанровая логика, сколько прихотливая субстанция, которую можно назвать «настроением романса». Авторы спектакля не пытались вписать сет-лист в рамки одной эпохи: со сцены прозвучит и классика русского романса, и современные образцы этого жанра, то же касается поэзии. В постановке заняты певица Катя Руч, Мария Фомина, Георгий Болонев и Сергей Скобелев. Аккомпанировать будут музыканты труппы Иван Федоров (гитара, фортепиано) и Борис Федотов (фортепиано). Проведет вечер Камиль Хардин. Музыкальным руководителем выступила заведующая музыкальной частью Елена Обухова, а за визуальную составляющую отвечает главный художник театра Александр Стройло. Спектакль будет идти в буфете театра.

В Псковском театре драмы Дмитрий Месхиев ранее поставил спектакли «Мой не мой», «Сережа очень тупой», «Постой, паровоз!», «Постой, паровоз! Вторая ходка» и «Случайный вальс».
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