Сюжет гоголевской «Женитьбы» перенесли в наши дни

События разворачиваются в современном Санкт-Петербурге. Гафа — хозяйка салона по аренде свадебных платьев и пошиву мужских костюмов, которой не очень везет в любви. Она решает, что ей пора выйти замуж, а бойкая и изобретательная коллега Фёкла, более удачливая в вопросах брака, хочет помочь подруге устроить личную жизнь. Но из окружающих мужчин — только портной, замкнутый мизантроп, и посетители салона — «женихи», один за другим приходящие сшить себе идеальный костюм.
«На "Женитьбу" Гоголя можно взглянуть как на пьесу о женском одиночестве. Наша Гафа — сапожник без сапог. Она владелица свадебного салона и сама одинока. Конечно, все люди одиноки, и каждый одинок по-своему. Само наше время трагическое. Мы стали забывать о других и сделались очень эгоистичными. Но продолжаем хотеть, чтобы нас кто-то любил. А как можно желать, чтобы тебя любили, когда сам не умеешь любить?» — рассуждает режиссер Андрей Прикотенко.
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