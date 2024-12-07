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Дом-музей Станиславского покажет спектакль по пьесам Виктора Розова

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Новости театра >>
7 декабря 2024
В Доме-музее К.С. Станиславского 8 декабря в 17.00 состоится спектакль на основе двух пьес Виктора Розова «С вечера до полудня» и «Затейник» в постановке режиссера Татьяны Розовой. Об этом сообщает пресс-служба Музея МХАТа.

Дом-музей Станиславского покажет спектакль по пьесам Виктора Розова
фото: museummhat.ru

Пьесы написаны Виктором Сергеевичем в 60-е годы XX века, однако мысли, вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются герои, созвучны сегодняшнему дню.

Зрителю расскажут истории двух семей, где у каждой свой взгляд на жизнь и любовь, при этом они очень похожи. Каждый день человек встает перед рутинным выбором: в чем пойти на работу, выпить утром чай или кофе, брать ли с собой зонтик, отпустить любимого человека или обнять его сильнее, простить или навсегда попрощаться – мы все вынуждены выбирать и в конце концов выбор даже мельчайшей детали может стать судьбоносным и бесповоротным.
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