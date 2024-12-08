Елизавета Арзамасова и Антон Кузнецов примут участие в третьей версии постановки о слепоглухих людях

По словам Лизы Арзамасовой, «это невероятное расширение кругозора, совершенно новый взгляд на мир. Кажется, что у нас широкий круг общения и мы так много знаем, но на самом деле существует столько неизвестного, включая другие языки, о которых мы даже не догадывались. Иметь возможность общаться с этими невероятными людьми, узнавать их истории, делиться своими, а затем еще и играть вместе в одном спектакле — это настоящее чудо».
фото: пресс-служба спектакля
Ирина Поволоцкая увлекается живописью, пишет стихи, танцует фламенко и обожает экстремальную езду на мотоцикле. Алексей Горелов — спортсмен-триатлонист и человек, который всегда заряжает окружающих своей улыбкой. Александр Бурмистров любит проводить время со своей семьей — женой и дочкой, вместе гулять, готовить и заниматься спортом. Надежда Голован — вице-президент общественной организации, а также очаровательная женщина с потрясающим чувством самоиронии. Дмитрий Гурьянов учится в магистратуре и обожает свою работу, а Любовь Жукова постоянно путешествует и занимается керамикой. А еще все они — слепоглухие актёры спектакля «Прикасаемые 3.0», созданного Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» и Центром «Инклюзион». Идея спектакля принадлежит художественному руководителю Театра Наций Евгению Миронову, и в 2024 году исполняется десять лет с даты показа первого эскиза.
«Прикасаемые» — документальный спектакль-конструктор, в котором играют слепоглухие и зрячеслышащие актеры. В основе постановки — жизненные истории каждого из его участников, рассказанные на разных языках: русском, английском, жестовом языке, языке пластики тела. Участники рассказывают со сцены о своей счастливой любви, тайных мечтах и неожиданных успехах. А еще говорят о том, каково это — слушать музыку, танцевать, любить и просто жить в отсутствие слуха и зрения. Спектакль идет с переводом на русский жестовый язык и субтитрами.
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