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Александр Горчилин возглавил спектакль «Петушки»

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Новости театра >>
10 февраля 2024
Александр Горчилин сыграет в «Петушках» Саввы Савельева. Компанию актеру составят Ирина Выборнова, Анастасия Лебедева, Софья Реснянская, Сергей Муравьев, а также Василий Михайлов и Игорь Ушаков из группы «Бомба-Октябрь», написавшие саундтрек к постановке. Премьера спектакля состоится в Пространстве «Внутри» 17 и 18 февраля, а затем — 27 и 28 марта, уточняет пресс-служба театра.

Александр Горчилин возглавил спектакль «Петушки»
фото: пресс-служба Пространства «Внутри»

Зрителей ожидает рефлексия на 50-летие поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Автор переосмысляет один из ключевых литературных сюжетов советского постмодерна. Если у Ерофеева главный герой едет в электричке из Москвы в Петушки, то здесь главных героев сразу пять, а место действия перенесено в зал ожидания Курского вокзала. Чужие друг другу хрупкие люди ждут электричку и превращают это ожидание в сеанс коллективной психотерапии.

«Одна из моих любимых книг — "В глубине ноября" Туве Янссон. Там муми-тролли исчезают из своего дома, но его тепло собирает всех одиноких жителей волшебной долины. "Петушки", в каком-то смысле, развивают эту тему. Наш спектакль — это гимн эмпатии, который поётся громким шепотом», — рассказал автор и режиссер Савва Савельев.
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