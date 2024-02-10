Александр Горчилин возглавил спектакль «Петушки»

Зрителей ожидает рефлексия на 50-летие поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Автор переосмысляет один из ключевых литературных сюжетов советского постмодерна. Если у Ерофеева главный герой едет в электричке из Москвы в Петушки, то здесь главных героев сразу пять, а место действия перенесено в зал ожидания Курского вокзала. Чужие друг другу хрупкие люди ждут электричку и превращают это ожидание в сеанс коллективной психотерапии.
«Одна из моих любимых книг — "В глубине ноября" Туве Янссон. Там муми-тролли исчезают из своего дома, но его тепло собирает всех одиноких жителей волшебной долины. "Петушки", в каком-то смысле, развивают эту тему. Наш спектакль — это гимн эмпатии, который поётся громким шепотом», — рассказал автор и режиссер Савва Савельев.
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