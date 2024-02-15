Ася Будрина, Денис Котельников, Ефим Шифрин и Алексей Кортнев пройдут «Тест на любовь»

Театр мюзикла представляет новую оригинальную постановку от создателей культовой «Принцессы цирка» — «Тест на любовь». Премьера состоится 6 марта, уточняет пресс-служба театра.
фото: пресс-служба Московского театра мюзикла
«Тест на любовь» — это романтическая комедия, действие которой разворачивается во время ограничений, связанных с пандемией. История вечная и современная. Случайная встреча двух молодых людей стала началом головокружительных событий – тревожных и вселяющих надежду, грустных и ироничных, запутанных и дарящих новые знакомства. Герои ищут друг друга, а мир, переживая сложные моменты, заставляет их многое переосмыслить, научиться ждать, надеяться и верить. Верить во встречу, которая обязательно произойдет.
Режиссером-постановщиком выступает Марина Швыдкая. За музыку в спектакле по пьесе Елены Киселевой («Воздух») отвечает Артем Пысь, за стихи — Алексей Кортнев. Хореографом значится Виктория Литвинова, музыкальным руководителем – Мария Галлиардт.
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