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Ася Будрина, Денис Котельников, Ефим Шифрин и Алексей Кортнев пройдут «Тест на любовь»

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Новости театра >>
15 февраля 2024
Театр мюзикла представляет новую оригинальную постановку от создателей культовой «Принцессы цирка» — «Тест на любовь». Премьера состоится 6 марта, уточняет пресс-служба театра.

Ася Будрина, Денис Котельников, Ефим Шифрин и Алексей Кортнев пройдут «Тест на любовь»
фото: пресс-служба Московского театра мюзикла


«Тест на любовь» — это романтическая комедия, действие которой разворачивается во время ограничений, связанных с пандемией. История вечная и современная. Случайная встреча двух молодых людей стала началом головокружительных событий – тревожных и вселяющих надежду, грустных и ироничных, запутанных и дарящих новые знакомства. Герои ищут друг друга, а мир, переживая сложные моменты, заставляет их многое переосмыслить, научиться ждать, надеяться и верить. Верить во встречу, которая обязательно произойдет.

Проведенный перед началом работы над мюзиклом всероссийский кастинг позволил найти молодых талантливых артистов, которые были приглашены в эту постановку. Наряду со звездами Московского театра мюзикла – Асей Будриной, Денисом Котельниковым, Ефимом Шифриным, Алексеем Кортневым, Оксаной Костецкой, Ликой Рулла, Максимом Заусалиным, Екатериной Новоселовой, – в «Тесте на любовь» примут участие Владислав Токарев, Игорь Скрипко, Ксения Лазаревич, Юлия Чуракова.

Режиссером-постановщиком выступает Марина Швыдкая. За музыку в спектакле по пьесе Елены КиселевойВоздух») отвечает Артем Пысь, за стихи — Алексей Кортнев. Хореографом значится Виктория Литвинова, музыкальным руководителем – Мария Галлиардт.
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Ася Будрина, Денис Котельников, Ефим Шифрин и Алексей Кортнев пройдут «Тест на любовь» фотографии
Ася Будрина, Денис Котельников, Ефим Шифрин и Алексей Кортнев пройдут «Тест на любовь» фотографии
Ася Будрина, Денис Котельников, Ефим Шифрин и Алексей Кортнев пройдут «Тест на любовь» фотографии
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