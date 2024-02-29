По «Трудным подросткам» создают цирковой спектакль

Летом на площадке Упсала-Цирка в Санкт-Петербурге появится первый цирковой спектакль по мотивам «Трудных подростков». Представление получит название «Трудные подростки: гимн свободе и юности». Об этом стало известно на светском показе финальной серии молодежного сериала, где артисты цирка показали фрагменты своих выступлений, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
Новый спектакль войдет в репертуар цирка на предстоящий театральный сезон. «Скорее всего, непривычно видеть цирк на показе сериала, но мы здесь. Мы регулярно возникаем там, где нас не ожидают увидеть, потому что непредсказуемость и неожиданность — часть природы цирка. Получив предложение от Wink выступить на финальном показе, мы сразу согласились и вместе придумали то, что переплюнет все, что мы делали до этого — спектакль, вдохновленный сериалом "Трудные подростки". Он будет идти на нашей площадке Упсала-Цирка в Петербурге уже в этом июне. Сериал закончился, но энергия подростков — нет, и мы рады стать неким продолжением этой истории. Здорово и то, что до этого никто никогда в истории не делал цирковой спектакль по мотивам сериала», — прокомментироваала лидер команды коммуникаций Упсала-Цирка Дария Ядченко.
Упсала-Цирк начинался как социальная инициатива в 2000 году и со временем превратился в независимый культурный проект или «единственный в мире цирк для хулиганов», как его называют сами основатели — Лариса Афанасьева и Астрид Шон. Здесь подростки из групп социального риска и с особенностями в развитии меняют свои жизненные сценарии через регулярные цирковые тренировки и создание спектаклей, экспериментируя с жанрами и формами. За 24 года цирк побывал с гастролями по всей России и Европе, а в 2018-м один из спектаклей стал лауреатом «Золотой маски».
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