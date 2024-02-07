В Театре.doc расскажут о поиске любви на сайте знакомств

Зрителям поведают о любовных переживаниях внештатного автора глянцевого журнала. Замужняя героиня знакомится на сайте знакомств с парнем из Норвегии. Учитель из города Ставангер говорит, что влюблен. Фото, переписка, разговор по видео. Закрутилось все. И в паспорте уже норвежская виза. Надо ехать. Ирина едет к Одду. Что из этого получится, никто не знает. В статусе в соцсети написали бы «все сложно».
фото: пресс-служба Театра.doc
Создатели постановки порассуждают о поиске любви и себя, а также о том, что можно убежать от проблем здесь, чтобы обрести проблемы там. Однако убежать от самой себя не получится.
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