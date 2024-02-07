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В Театре.doc расскажут о поиске любви на сайте знакомств

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Новости театра >>
7 февраля 2024
В Театре.doc на площадке «DOC на Лесной» 12 февраля, 6 и 19 марта в 20.00 состоится премьера спектакля по пьесе Марины Крапивиной «Ставангер» в постановке Юлии Шульевой и Веры Дровениковой. Об этом сообщщает пресс-служба театра.

В Театре.doc расскажут о поиске любви на сайте знакомств
фото: пресс-служба Театра.doc

В спектакле заняты актеры Вера Дровеникова, Андрей Кондратьев, Иван Федотов, Полина Северная и Сергей Анненков.

Зрителям поведают о любовных переживаниях внештатного автора глянцевого журнала. Замужняя героиня знакомится на сайте знакомств с парнем из Норвегии. Учитель из города Ставангер говорит, что влюблен. Фото, переписка, разговор по видео. Закрутилось все. И в паспорте уже норвежская виза. Надо ехать. Ирина едет к Одду. Что из этого получится, никто не знает. В статусе в соцсети написали бы «все сложно».

В Театре.doc расскажут о поиске любви на сайте знакомств
фото: пресс-служба Театра.doc

Создатели постановки порассуждают о поиске любви и себя, а также о том, что можно убежать от проблем здесь, чтобы обрести проблемы там. Однако убежать от самой себя не получится.
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№ 2
Виталий Пекарев   7.02.2024 - 16:51
Блин, классно всё звучит. Жалко, что у меня нет возможности попасть на такой спектакль. Интересно посмотреть на то, что могут современники. читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   7.02.2024 - 16:27
Сюжет обычного фильма. Может интересно получится в виде театральной постановки. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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