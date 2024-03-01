Иван Мамонов поставит криминальную комедию в Театре на Трубной

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Премьера представления, вдохновленного молодежным сериалом, состоится летом на площадке Упсала-Цирка в Санкт-Петербурге

Ася Будрина, Денис Котельников, Ефим Шифрин и Алексей Кортнев пройдут «Тест на любовь»

7 февраля

В Театре.doc расскажут о поиске любви на сайте знакомств

На площадке «DOC на Лесной» 12 февраля, 6 и 19 марта состоится премьера спектакля по пьесе Марины Крапивиной «Ставангер»