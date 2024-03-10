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Дензел Вашингтон и Джейк Джилленхол сыграют в бродвейской постановке «Отелло»

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Новости театра >>
10 марта 2024
Дензел Вашингтон и Джейк Джилленхол сыграют в бродвейской постановке «Отелло». Новая версия трагедии Шекспира должна стартовать весной 2025 года, и, как ожидается, станет одной из самых обсуждаемых премьер, подчеркивает Variety.

Дензел Вашингтон и Джейк Джилленхол сыграют в бродвейской постановке «Отелло»
фото: Blavity.com

Вашингтон сыграет главного героя, а Джилленхол — антагониста Яго, который пытается убедить Отелло в неверности его жены. Поиски Дездемоны продолжаются.

Постановкой будет руководить Кенни Леон, получивший в 2014 году премию «Тони» за «Изюм на солнце».
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