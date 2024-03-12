Дарья Коныжева, Рузиль Минекаев и Ксения Трейстер номинированы на «Премию Художественного театра»

Объявлен шорт-лист «Премии Художественного театра», чья церемония награждения состоится во второй раз на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова в Международный день театра, 27 марта. Премия направлена на популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем 2023 году, уточняет пресс-служба МХТ имени Чехова.
По словам худрука театра Константина Хабенского, «в традициях Московского Художественного театра – создавать новые традиции. Начало одной из них было положено год назад, когда МХТ учредил премию для талантливой молодежи. "Премия Художественного театра" вышла за рамки театрального сообщества и охватила самые разные сферы искусства – кино, музыку, литературу. Это тоже в традициях МХТ – объединять лучшее, что есть в русской культуре. Достаточно вспомнить, сколько выдающихся писателей и композиторов вносили свою лепту в дело Художественного театра. Премия была учреждена в год 125-летия МХТ. Театр с такой историей может позволить себе отмечать новые таланты и помогать им. Это ещё один наш вклад в развитие отечественной культуры».
Шорт-лист премии в области искусств в номинациях «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка» формируется экспертным советом. В этом году в него вошли балетный критик Лейла Гучмазова, музыкальные критики Марина Гайкович и Юлия Бедерова, литературовед Дмитрий Бак, кинокритик Егор Москвитин, театральный критик Глеб Ситковский и профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая. Победителей в основных номинациях определяет жюри, состав которого в этом году расширен. Также в этом году к специальной номинации «Без комментариев» добавится новая номинация «Зачет». Приз в ней будет вручен студенту Школы-студии МХАТ, наиболее ярко проявившему себя в прошлом году, а номинантов и победителей определит ректорат Школы-студии МХАТ. Победителям вручат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» и значок в форме символа театра легендарной чайки. От МХТ имени Чехова лауреаты получат специальный приз – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену для своих творческих проектов.
фото: пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова
Среди киноработ были номинированы Дарья Коныжева за роль Тани в фильме «Свет», Рузиль Минекаев, сыгравший Марата Суворова в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», и сценарист «Плейлиста волонтера» Артем Ляшенко. В театральной секции за победу поборются Серафима Гощанская, воплотившая Лену в постановке «Июльский дождь», осуществленной театральным проектом «а39», Илья Козырев с ролью Ильи Звездича в спектакле МХТ имени Чехова «Маскарад с закрытыми глазами» и Ксения Трейстер, сыгравшая Сонечку в «Повести о Сонечке» на Новой сцене Вахтанговского театра. В спецноминацию «Зачет» от Школы-студии МХАТ вошли Софья Уфимцева, которая учится на пятом курсе продюсерского факультета, студентка четвертого курса актерского факультета Алесия Некрасова и Алина Голод с четвертого курса факультета сценографии и театральной технологии.
В номинации «Балет» представлены Ева Сергеенкова («Жизель», Большой театр, Новая сцена), Марк Чино («Пиковая дама», Большой театр, Историческая сцена) и Полина Заярная («Снежная королева», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко). Среди оперных артистов номинированы Полина Шароварова («Норма», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко), Елизавета Пахомова («Царская невеста», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко) и Алина Черташ («Луиза Миллер», Большой театр, Новая сцена). В категорию «Классическая музыка» попали дирижер балета «Снежная королева» Федор Безносиков, виолончелист Данила Владыко и пианист Тимофей Владимиров, а в секцию современной академической музыки — Роман Пархоменко, сочинивший аудиовизуальную пьесу «M» для пяти исполнителей, электроники, видео и света для Электротеатра «Станиславский», автор пьесы «14 апреля» для восьми голосов и камерного оркестра народных инструментов Алина Мухаметрахимова и композитор пьесы «Собака Баскервилей» Сергей Шестаков. В литературную номинацию включены автор романа «Полунощница» Надя Алексеева, написавшая «Залив Терпения» Мария Ныркова и Александра Шалашова с романом «Камни поют».
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