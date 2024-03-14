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Ушла из жизни руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

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Новости театра >>
14 марта 2024

Ушла из жизни народная артистка РСФСР, артистка балета и балетмейстер, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина. Ей было 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу Касаткиной Валентину Бурьянову.

Ушла из жизни руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина
фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве в семье инженера Д. А. Касаткина и детской писательницы Анны Кардашовой. В 1953-м закончила Московское хореографическое училище, после чего выступала в Большом театре, исполняя характерные партии в балетах «Лебединое озеро», «Раймонда», «Золушка», «Дон Кихот», «Весна священная», «Кармен-сюита».

С 1960-х Касаткина работала вместе с мужем, танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым, выступая как балетмейстер и сценарист. С 1977 года вместе с Василевым руководила концертным ансамблем «Классический балет», с 1992 года ставшим Государственным академическим театром классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Среди ее совместных с Василевым постановок — «Гаянэ», «Волшебный камзол», «Золушка», «Чудесный мандарин». В 1968 году Касаткина была удостоена звания «Заслуженный артист РСФСР», в 1984 стала народной артисткой РСФСР. Была удостоена Государственной премии СССР, орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета.
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