Ушла из жизни руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

Ушла из жизни народная артистка РСФСР, артистка балета и балетмейстер, руководитель московского Театра классического балетаНаталия Касаткина. Ей было 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу Касаткиной Валентину Бурьянову.
фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве в семье инженера Д. А. Касаткина и детской писательницы Анны Кардашовой. В 1953-м закончила Московское хореографическое училище, после чего выступала в Большом театре, исполняя характерные партии в балетах «Лебединое озеро», «Раймонда», «Золушка», «Дон Кихот», «Весна священная», «Кармен-сюита».
С 1960-х Касаткина работала вместе с мужем, танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым, выступая как балетмейстер и сценарист. С 1977 года вместе с Василевым руководила концертным ансамблем «Классический балет», с 1992 года ставшим Государственным академическим театром классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Среди ее совместных с Василевым постановок — «Гаянэ», «Волшебный камзол», «Золушка», «Чудесный мандарин». В 1968 году Касаткина была удостоена звания «Заслуженный артист РСФСР», в 1984 стала народной артисткой РСФСР. Была удостоена Государственной премии СССР, орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета.
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