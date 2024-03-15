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Не стало Александра Ширвиндта

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Новости театра >>
15 марта 2024

Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет, сообщил ТАСС художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Не стало Александра Ширвиндта
фото: Афиша

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Театральное училище имени Б.В.Щукина и был принят в труппу Театра-студии киноактера, тогда же дебютировал в кино. Годом позже начал служить в театре им. Ленинского комсомола и был зачислен в штат киностудии «Мосфильм». В 1967 году вместе с режиссером Анатолием Эфросом и несколькими другими актерами перешёл в Московский драматический театр на Малой Бронной. В марте 1970 года по приглашению своих друзей Михаила Державина, Марка Захарова и Андрея Миронова начал работать в Московском академическом театре сатиры, где был введен на роль графа Альмавивы в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в постановке Валентина Плучека.

В 1973 году совместно с Андреем Мироновым под руководством Валентина Плучека поставил спектакль «Маленькие комедии большого дома» по одноимённой пьесе Григория Горина и Аркадия Арканова. Активно ставил не только спектакли, но и работал на эстраде в качестве режиссера и конферансье, снимался в кино, преподавал в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина.

В 2000 году возглавил Московский академический Театр сатиры. В 2021-м стал президентом театра, а на посту художественного руководителя его заменил Сергей Газаров.
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Ив. Васильев   15.03.2024 - 21:23
Очень будет не хватать Мастера.. читать далее>>
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Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   15.03.2024 - 20:38
Я так мечтала Вас увидеть живьём. ;( ...Олегу Палычу и бабушке Гале привет. читать далее>>
№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   15.03.2024 - 20:34
Нет! ;( читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Аркадий АркановСергей ГазаровГригорий ГоринМихаил ДержавинМарк ЗахаровАндрей МироновВалентин ПлучекАлександр ШирвиндтАнатолий Эфрос
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