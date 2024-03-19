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Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Константин Хабенский вошли в состав жюри «Премии Художественного театра»

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Новости театра >>
19 марта 2024
МХТ имени А.П. Чехова объявил состав жюри «Премии Художественного театра», направленной на популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем 2023 году. Церемония награждения лауреатов пройдет 27 марта, в Международный день театра, на основной сцене МХТ имени А.П. Чехова, уточняет пресс-служба премии.

Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Константин Хабенский вошли в состав жюри «Премии Художественного театра»
фото: пресс-служба «Премии Художественного театра»

В состав жюри в номинации «Балет» вошли прима-балерина Большого театра, народная артистка Российской Федерации Светлана Захарова, хореограф, балетмейстер, педагог Ирина Кашуба, хореограф, артист балета, художественный руководитель балетной труппы МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Максим Севагин. В номинации «Опера» лучших определят оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков, заслуженная артистка Российской Федерации, педагог по вокалу МХТ имени А.П. Чехова Наталья Трихлеб, музыковед, музыкальный критик Ярослав Тимофеев.

В состав жюри в номинации «Литература» вошли писатель, литературовед, доктор филологических наук Евгений Водолазкин, драматург, кандидат исторических наук Юлия Поспелова, литературный критик, эссеист, кандидат филологических наук Валерия Пустовая. В категории «Кино» выберут самых достойных продюсер, режиссер, актер Федор Бондарчук, актриса, режиссер, продюсер, заслуженная артистка Российской Федерации Дарья Мороз и оператор Игорь Гринякин.

В номинации «Театр» лучших определят актер, режиссер, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский, театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент Школы-студии МХАТ Павел Руднев и режиссер, заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель Театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев. В состав жюри в категории «Классическая музыка» вошли виолончелист, заслуженный артист Российской Федерации Борис Андрианов, композитор, пианист, педагог, лауреат международных премий Кузьма Бодров, композитор, пианист Алексей Сюмак. В номинации «Современная академическая музыка» свой выбор сделают дирижер Федор Леднев, композиторы Кузьма Бодров и Алексей Сюмак.

В этом году к специальной номинации «Без комментариев» добавилась новая номинация – «Зачет». Приз в ней будет вручен студенту Школы-студии МХАТ, наиболее ярко проявившему себя в 2023 году, а номинантов и победителей определит ректорат Школы-студии МХАТ. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века А. С. Голубкиной. Победители получат специальный приз от театра – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. С шорт-листом номинантов можно ознакомиться на сайте.
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