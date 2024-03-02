Пространство «Внутри» представит премьеру спектакля «Мы уже здесь» о жизни на Марсе

Мастерская Брусникина и Пространство Внутри представят премьеру спектакля «Мы уже здесь» — экзистенциальную комедию режиссера Саши Золотовицкого о жизни на Марсе. Спектакль поставлен по пьесе Павла Пряжко 2014 года, не только не потерявшей своей актуальности, но в условиях новой реальности получившей свежее прочтение. Эскиз спектакля был показан на Питчинге Мастерской Брусникина-2023 в Переделкино.
фото: пресс-служба Пространства Внутри
Обычный рабочий день в офисе, когда время проходит за кофе, перекуром и разговорами возле кулера. Вот только есть одно «но» — офис находится на Марсе, связь с Землей потеряна и, кажется, никто уже довольно давно о нём не вспоминает.
В спектакле заняты актеры Даниил Газизуллин, Ясмина Омерович, Давид Сократян, Петр Скворцов. Их герои оказались не просто далеко от дома, а необратимо далеко — на Марсе. Тем не менее это пронзительное чувство оторванности скрыто за массой шуток героев, которые от показа к показу будут меняться, наделяя постановку подвижной структурой.
«По большому счету это пьеса про эмиграцию и про побег от себя. Куда бы ты не убежал — на соседнюю улицу, в другой город, страну, или даже на Марс, твое прошлое всегда будет с тобой: плацкарт где-то в Сибири, бабушка в Сестрорецке и плохо растущий газон. И именно это, как мне кажется, и делает пьесу 10-летней давности важной и актуальной сейчас», — говорит режиссер Саша Золотовицкий.
фото: пресс-служба Пространства Внутри
По замыслу режиссера и художницы Марии Левиной то, что действие происходит на Марсе, а не в самом обычном офисе, со знакомой планировкой и атрибутами, вплоть до кружек на столах, будет понятно не сразу, ощущение потусторонности и марсианства будет постепенно проникать в этот удобно устроенный мир. В спектакле Саша занимался также звуковым решением – «как будто музыка из лифта играет в аду», наполнив сцены самым разным, порой несочетаемым звучанием.
«Этот спектакль родился на Питчинге Мастерской Брусникина, который из закрытых просмотров за три года развился в платформу, где молодые режиссеры и их команды имеют возможность представить свои эскизы на открытом просмотре и найти поддержку со стороны театров и партнеров для своих будущих спектаклей. Это уже второй спектакль, который обрел дом в Пространстве Внутри, резидентом которого является Мастерская», — рассказывает директор Мастерской Брусникина Мария Синицына.
«Я стараюсь не пропускать дипломные спектакли ГИТИСа, Школы-студии МХАТ и других вузов. Летом меня пригласили в Переделкино на питчинг молодых режиссеров, который проводила Мастерская Брусникина, где по условиям можно было проголосовать только за один проект. Я выбрал самую яркую, как мне кажется, работу «Мы уже здесь» совершенно мне тогда не известного молодого режиссера Саши Золотовицкого (разве что фамилию знал). Его работа привела меня в восторг. Только потом я узнал, что у него уже есть некоторое количество заметных постановок. А еще я тогда подумал, что в театре обязательно должны быть спектакли, позволяющие выдохнуть, дающие надежду. Ну хотя бы в соотношении один к двум беспросветным. «Мы уже здесь» несет такой свет», – говорит основатель пространства «Внутри» Олег Карлсон.
Саша Золотовицкий окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (2019, мастерская Дмитрия Брусникина) и режиссерский факультет ГИТИСа (2023, мастерская Олега Кудряшова). Музыкант, участник группы «Fire Granny». Как артист занят в спектаклях театров «Практика» и «а39». Постановки: «Эмигранты» (Старооскольский театр им. Б. Равенских, 2021), «Мёртвые души» (ГИТИС, 2022), эскиз киберпанк-мюзикла «Пой, моя молодость» на музыку Анжелики Габибовой (Театр-Театр, Пермь, 2022), «Коричневое утро», (Рамт 2022), «Мера за меру» (Театр им. Маяковского, 2023), «Добрый властитель быков» (Учебный театр Школы-студии МХАТ, 2023), «Соня-9» (МХТ им. Чехова, 2023 год), эскиз спектакля «Я помидор» (театр «Суббота», 2024).
О Мастерской Брусникина:
Мастерская Брусникина – независимый театр, который был создан в 2015 году на основе курса Школы-студии МХАТ под руководством Дмитрия Брусникина. Еще в студенческие годы спектакли Мастерской успели завоевать сердца московских театралов. В настоящее время Брусникинцы - узнаваемый актерский коллектив, с которым работают все главные режиссеры современного отечественного театра: Максим Диденко, Константин Богомолов, Юрий Квятковский, Марина Брусникина, Никита Кобелев, Юрий Муравицкий, Филипп Григорьян, Андрей Стадников и др. Является резидентом Театра «Практика» и Пространства Внутри. Проекты Мастерской Брусникина удостоены главных премий в области театра: Золотая Маска, Московская Арт Премия, Звезда Театрала и др. https://masterbrus.com
О театре:
Пространство «Внутри» Театр был открыт в мае 2021 года при поддержке проектно-строительной фирмы «АСБ Карлсон и К» и архитектурного проекта «Клиника Doctor House». Основатель пространства «Внутри» — московский архитектор Олег Карлсон. За два с половиной года существования площадка стала важной точкой на театральной карте Москвы. Резидентами пространства «Внутри» стали несколько театральных команд («Дочери СОСО», «Озеро», «Место» и другие), что позволило создать разносторонний репертуар. Помимо спектаклей в пространстве «Внутри» проходят выставки, творческие встречи и лекции. В театре идут постановки с участием Елены Кореневой, Розы Хайруллиной, Дмитрия Куличкова, Марии Смольниковой, Нелли Уваровой, Александра Паля. Площадка дает возможность развиваться молодым режиссерам и актерам.
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