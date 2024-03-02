Пространство «Внутри» представит премьеру спектакля «Мы уже здесь» о жизни на Марсе

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Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьев снялись в «Кулачном»

Федор Бондарчук и Виктория Исакова сыграли в сериале «Чистые» об эпохе декаданса

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Игорь Петренко прокомментировал новости о 9-миллионном долге по алиментам

Актёр ни от кого не прячется