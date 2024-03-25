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Церемонию вручения почетных премий «Золотая маска» перенесли в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

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Новости театра >>
25 марта 2024
В связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» было принято решение о переносе церемонии вручения специальных премий «Золотая маска» — «За вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России». Лауреатов должны были наградить в Бетховенском зале Большого театра 27 марта, сообщается в социальных сетях фестиваля.

Церемонию вручения почетных премий «Золотая маска» перенесли в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»
фото: culture.ru

Новую дату сообщат дополнительно. В этом году почетные премии «За вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства» будут вручены одиннадцати деятелям театра и тем, кто помогает развиваться театру.

В числе лауреатов народная артистка СССР, звезда мировой оперы Тамара Синявская, народный артист СССР, худрук театра Русский балет Вячеслав Гордеев, народная артистка России Людмила Максакова, народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина (посмертно). Премии также удостоены театральный художник-сценограф Игорь Иванов, театральные режиссеры и педагоги Григорий Козлов и Семен Спивак, народная артистка РСФСР Галина Петрова, народная артистка России Лидия Цуканова, народный артист РСФСР Сергей Леонтьев.

Премия «За поддержку театрального искусства» будет вручена главе республики Северная Осетия-Алания Сергею Меняйло за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Евгения Вахтангова на его родине во Владикавказе.
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Ссылки по теме
Отменен ряд культурных мероприятий в связи с трагедией в «Крокус сити холле»
персоны
Вячеслав ГордеевИгорь Иванов (VIII)Наталия КасаткинаГригорий Козлов (II)Сергей ЛеонтьевЛюдмила МаксаковаГалина Петрова (III)Тамара СинявскаяСемён СпивакЛидия Цуканова
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