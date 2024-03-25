Церемонию вручения почетных премий «Золотая маска» перенесли в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

В связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» было принято решение о переносе церемонии вручения специальных премий «Золотая маска» — «За вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России». Лауреатов должны были наградить в Бетховенском зале Большого театра 27 марта, сообщается в социальных сетях фестиваля.
фото: culture.ru
Новую дату сообщат дополнительно. В этом году почетные премии «За вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства» будут вручены одиннадцати деятелям театра и тем, кто помогает развиваться театру.
Премия «За поддержку театрального искусства» будет вручена главе республики Северная Осетия-Алания Сергею Меняйло за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Евгения Вахтангова на его родине во Владикавказе.
обсуждение >>