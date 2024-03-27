«Быть или не быть»: Антон Шагин вновь взял в руки шпагу Гамлета

Антон Шагин
воплотит образ небезызвестного датского принца в новой шекспировской постановке, которую готовит «Ленком Марка Захарова
». Об этом рассказал в интервью проекту «ТАСС Дети
» директор театра Марк Варшавер
.
«Спектакль, над которым мы уже начали работать, это "Гамлет" Уильяма Шекспира, где заняты наши замечательные народные артисты, которые служат в театре. Гамлета будет играть Шагин Антон, известное имя», —
раскрыл детали нового спектакля Варшавер.
Роль короля поделят между собой Максим Аверин
и Виктор Раков
, а королеву сыграет Анна Якунина
. Как сообщается на сайте «Ленкома
», в спектакле также заняты Иван Агапов
, Владимир Юматов
и Алла Юганова
, а режиссером выступит Антон Яковлев
.
Для Шагина это не первое обращение к бессмертной классике — в 2006 году он предстал в качестве Гамлета в одноименном студенческом спектакле, поставленном в Школе-студии МХАТ.
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