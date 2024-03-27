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«Быть или не быть»: Антон Шагин вновь взял в руки шпагу Гамлета

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Новости театра >>
27 марта 2024
Антон Шагин воплотит образ небезызвестного датского принца в новой шекспировской постановке, которую готовит «Ленком Марка Захарова». Об этом рассказал в интервью проекту «ТАСС Дети» директор театра Марк Варшавер.

«Спектакль, над которым мы уже начали работать, это "Гамлет" Уильяма Шекспира, где заняты наши замечательные народные артисты, которые служат в театре. Гамлета будет играть Шагин Антон, известное имя», — раскрыл детали нового спектакля Варшавер.

«Быть или не быть»: Антон Шагин вновь взял в руки шпагу Гамлета
фото: lenkom.ru

Роль короля поделят между собой Максим Аверин и Виктор Раков, а королеву сыграет Анна Якунина. Как сообщается на сайте «Ленкома», в спектакле также заняты Иван Агапов, Владимир Юматов и Алла Юганова, а режиссером выступит Антон Яковлев.

Для Шагина это не первое обращение к бессмертной классике — в 2006 году он предстал в качестве Гамлета в одноименном студенческом спектакле, поставленном в Школе-студии МХАТ.
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театры
Ленком

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«Быть или не быть»: Антон Шагин вновь взял в руки шпагу Гамлета фотографии
«Быть или не быть»: Антон Шагин вновь взял в руки шпагу Гамлета фотографии
«Быть или не быть»: Антон Шагин вновь взял в руки шпагу Гамлета фотографии
«Быть или не быть»: Антон Шагин вновь взял в руки шпагу Гамлета фотографии
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