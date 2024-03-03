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Илья Архипов представит новое прочтение «12 стульев» в жанре фрик-кабаре

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Новости театра >>
3 марта 2024
Показы шоу-спектакля Ильи Архипова в жанре фрик-кабаре «12 стульев» пройдут в Москве и Нижнем Новгороде. Премьера постановки состоялась в Vegas City Hall в феврале 2024 года, а теперь она будет регулярно демонстрироваться в столице и других городах. Об этом сообщает пресс-служба спектакля.

Илья Архипов представит новое прочтение «12 стульев» в жанре фрик-кабаре
фото: пресс-служба спектакля «12 стульев»

Санкт-петербургский режиссер Илья Архипов представил абсолютно новое и оригинальное прочтение романа Ильфа и Петрова — невероятно красочное и насыщенное атмосферой бесконечного праздника. Книга перенесена на сцену фрагментарно, как того требует жанр, а голосом автора выступает конферансье. Здесь много песен, танцев и даже настоящий карнавал Рио-де-Жанейро, о котором грезит Остап Бендер. В постановке задействован сумасшедший грим, зажигательные танцы, удивительные костюмы, стильные декорации, известные хиты и бесконечный блеск лучшего в России кабаре. Режиссер спектакля также является исполнителем главной роли — Кисы Воробьянинова.

Архипова называют одним из самых интересных и перспективных молодых режиссеров, ярким открытием последних лет. В конце 2019 года он был удостоен Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга в области художественного творчества. Среди режиссерских работ Ильи – спектакли для всей семьи, мюзиклы и драматические постановки. Громкой заявкой на собственный режиссерский почерк и оригинальный творческий взгляд стал спектакль «BAJKI. Сказки для взрослых», поставленный в 2016 году на сцене Театра Эстрады им. А. Райкина. Здесь режиссер (в соавторстве с Богданой Менгер-Молодовской) обратился к европейскому фольклору, пугающим средневековым сказкам и мистическим балладам, а также к произведениям Николая Гоголя, Эдгара По, Шарля Бодлера, Евгения Шварца.

После Москвы и Нижнего Новгорода независимый театральный проект «Фрик-кабаре «12 стульев» будет показан и в других регионах.
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фотографии >>
Илья Архипов представит новое прочтение «12 стульев» в жанре фрик-кабаре фотографии
Илья Архипов представит новое прочтение «12 стульев» в жанре фрик-кабаре фотографии
Илья Архипов представит новое прочтение «12 стульев» в жанре фрик-кабаре фотографии
Илья Архипов представит новое прочтение «12 стульев» в жанре фрик-кабаре фотографии
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