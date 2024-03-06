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Не стало режиссера Римаса Туминаса

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Новости театра >>
6 марта 2024

Литовский театральный режиссер и педагог, бывший художественный руководитель российского Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас скончался в возрасте 72 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Вахтангова Кирилла Крока.

Не стало режиссера Римаса Туминаса
фото: rbc.ru

По его словам, Туминас умер в реанимации итальянской клиники – после тяжелой болезни.

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в Кяльме. В 1970-1974 годах учился в Литовской консерватории, в 1978-м окончил режиссёрский факультет Московского театрального института им. Луначарского. В 1980-е работал режиссёром Литовского Государственного академического театра, затем выступал основателем и руководителем Вильнюсского малого театра (с 1990).

В 2007-2022 годах был художественным руководителем Московского художественного академического театра им. Вахтангова. Здесь им были поставлены спектакли «Дядя Ваня», «Записки сумасшедшего», «Маскарад» и «Евгений Онегин» по произведениям русских классиков, «Ветер шумит в тополях» современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса, «Царь Эдип» Софокла, «Дневник Анны Франк» и другие. Большинство работ Туминаса получили награды на различных международных театральных фестивалях.
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