Не стало режиссера Римаса Туминаса

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«Дюна: Часть 2». Все черви в гости будут к нам

Павел Прилучный и Лиза Моряк вернулись к «Жизни по вызову»

Актриса не планировала поступать в театральный

«Мне это казалось несерьёзным и я этого стеснялась»: Елизавета Боярская о работе родителей

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино