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ЦДР покажет оперу «Женитьба»

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Новости театра >>
13 апреля 2024

В Центре драматургии и режиссуры на Беговой 16 апреля в 19:00 в рамках проекта «ЦДР. Старт» состоится премьера оперы Михаила Сабелева «Женитьба». Согласно пресс-службе ЦДР, спектакль был создан оперно-драматической студией выпускников факультета музыкального театра РАТИ-ГИТИСа, чьим художественным руководителем является Иван Поповски.

Сюжет знаменитой комедии строится на абсурдной и, вместе с тем, житейской ситуации: пора бы жениться, но никто ни в кого не влюблен. Пронырливый Илья Фомич Кочкарев уговаривает своего друга, нерешительного Ивана Кузьмича Подколесина, побороться за руку завидной невесты – купеческой дочки. Так наш герой становится невольным участником смотрин Агафьи Тихоновны, на которых не только женихи оценивают невесту как товар, но и она сама присматривает себе будущего мужа, точно выходное платье.

ЦДР покажет оперу «Женитьба»
фото: пресс-служба ЦДР

Творческая команда спектакля помещает сюжет ироничной комедии Николая Васильевича Гоголя в камерное пространство, предельно сближая сцену и зрительный зал. Лаконичное визуальное решение постановки помогает сконцентрировать внимание именно на игре артистов (Глеб Асадчих, Максим Михалев, Екатерина Тихомирова, Любовь Логачева и другие), легко совмещающих оперное и драматическое исполнение знакомого сюжета. Премьера «Женитьбы» состоялась 13 ноября 2021 года в Театре Елены Камбуровой. Постановка победила на Первом Всероссийском моножанровом фестивале «Комедiя-Fest» в Нижнем Новгороде и принимала участие в «Тук-фесте» в Ижевском театре кукол.

Опера Модеста Мусоргского и Михаила Ипполитова-Иванова, сочиненная по одноименной комедии Гоголя, представляет собой один из немногих примеров произведений, у которых в прямом смысле два автора, причем не работающих совместно, а разделенных значительным временным промежутком. Возможно, причина редкого исполнения данной оперы заключается именно в этом. Опера исполняется под аккордеон и фортепиано.
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