Актеры Театра имени Ермоловой воплотят героев игры «Война миров: Сибирь»

Московский драматический театр имени Ермоловой
принимает активное участие в создании сюжетного приключения от третьего лица «Война миров: Сибирь
», навеянного бессмертным произведением Герберта Уэллса. Об этом стало известно благодаря ролику, рассказывающему о совместной работе театра со студией 1C Game Studios.
По словам разработчиков игры, «впервые в истории отечественной игровой индустрии актеры будут не только озвучивать персонажей, но и примут непосредственное участие в их создании: оцифрованные образы артистов будут использованы для создания игровых героев, их лиц и движений».
Игроков ожидают приключения в альтернативной Российской Империи образца XIX века, а точнее 1896 года, когда она сталкивается с вторжением пришельцев с Марса, решивших захватить Землю. По сюжету несколько персонажей, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток страны.
Помимо глубоко проработанного сюжета и классических типажей из истории России конца XIX века, геймерам обещают перестрелки с использованием десятков видов оружия, включая пулемет «Максим», стелс-элементы и пространственные головоломки.
Создатели называют «Войну миров: Сибирь» амбициозным мультимедийным проектом AAA-уровня. В нем будет сочетание игровой графики и реальных съемок с живыми актерами в духе незабвенной Command & Conquer: Red Alert.
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