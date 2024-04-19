Мастерская Брусникина работает над психоделической оперой «Мамлеев»

Мастерская Брусникина 31 мая в 20:00 на основной сцене театра «Практика» покажет премьеру двухчасовой психоделической оперы «Мамлеев». Эскиз спектакля был впервые представлен на питчинге в Переделкине в 2023 году, уточняет пресс-служба Мастерской.
Режиссер Арсений Мещеряков и композитор Никита Лозовский создали серию живых картин по рассказам родоначальника метафизического реализма Юрия Мамлеева — автора, чьи произведения в последние годы снова становятся популярными, но на театральной сцене появляются нечасто. Основой для постановки послужат ранние рассказы писателя и тексты из Американского и Южинского циклов. Погружая зрителей в макабрический мир прозы Мамлеева, создатели оперы исследуют крайние проявления человеческой природы, поиск героями самих себя и принятие подлинных чувств.
фото: пресс-служба Мастерской Брусникина
Это вторая работа Арсения Мещерякова в «Практике». По его словам, «Мамлеев говорил, что человек — вертикаль, направленная вверх и вниз до бесконечности. Так или иначе это проявлено во всех его рассказах. Нам было интересно перевести метафизику его текстов на театральный язык. Жанр психоделической оперы возник как продолжение экспериментов в нашей с Никитой психоделической рок-группе "Электронная сигарета". По структуре спектакль напоминает музыкальный альбом, где за основу каждого трека взят рассказ Мамлеева».
Авторы спектакля собрали пятнадцать рассказов Мамлеева в ритмизированную партитуру, объединившую речитативы с вокальными партиями. Для каждого персонажа придуманы особая скорость, высота и гротескная манера произнесения реплик, а артисты будут работать над созданием непривычных, причудливых интонаций и изменением голосового регистра. Художница Катя Эрдэни, выпускница мастерской Дмитрия Крымова, в визуальном решении спектакля делает отсылки к русскому авангарду c его лаконизмом и ясностью высказывания. Герои рассказов воплотятся на сцене как маски, слепки самых выразительных черт характера.
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