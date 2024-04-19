Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мастерская Брусникина работает над психоделической оперой «Мамлеев»

19 апреля
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
19 апреля 2024
Мастерская Брусникина 31 мая в 20:00 на основной сцене театра «Практика» покажет премьеру двухчасовой психоделической оперы «Мамлеев». Эскиз спектакля был впервые представлен на питчинге в Переделкине в 2023 году, уточняет пресс-служба Мастерской.

Режиссер Арсений Мещеряков и композитор Никита Лозовский создали серию живых картин по рассказам родоначальника метафизического реализма Юрия Мамлеева — автора, чьи произведения в последние годы снова становятся популярными, но на театральной сцене появляются нечасто. Основой для постановки послужат ранние рассказы писателя и тексты из Американского и Южинского циклов. Погружая зрителей в макабрический мир прозы Мамлеева, создатели оперы исследуют крайние проявления человеческой природы, поиск героями самих себя и принятие подлинных чувств.

Мастерская Брусникина работает над психоделической оперой «Мамлеев»
фото: пресс-служба Мастерской Брусникина

Это вторая работа Арсения Мещерякова в «Практике». По его словам, «Мамлеев говорил, что человек — вертикаль, направленная вверх и вниз до бесконечности. Так или иначе это проявлено во всех его рассказах. Нам было интересно перевести метафизику его текстов на театральный язык. Жанр психоделической оперы возник как продолжение экспериментов в нашей с Никитой психоделической рок-группе "Электронная сигарета". По структуре спектакль напоминает музыкальный альбом, где за основу каждого трека взят рассказ Мамлеева».

Авторы спектакля собрали пятнадцать рассказов Мамлеева в ритмизированную партитуру, объединившую речитативы с вокальными партиями. Для каждого персонажа придуманы особая скорость, высота и гротескная манера произнесения реплик, а артисты будут работать над созданием непривычных, причудливых интонаций и изменением голосового регистра. Художница Катя Эрдэни, выпускница мастерской Дмитрия Крымова, в визуальном решении спектакля делает отсылки к русскому авангарду c его лаконизмом и ясностью высказывания. Герои рассказов воплотятся на сцене как маски, слепки самых выразительных черт характера.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пространство «Внутри» представит премьеру спектакля «Мы уже здесь» о жизни на Марсе
Мастерская Брусникина выпустит обновленную версию «Кандида»
персоны
Дмитрий КрымовЮрий Мамлеев
театры
Театр "Практика"

фотографии >>
Мастерская Брусникина работает над психоделической оперой «Мамлеев» фотографии
Мастерская Брусникина работает над психоделической оперой «Мамлеев» фотографии
Мастерская Брусникина работает над психоделической оперой «Мамлеев» фотографии
Мастерская Брусникина работает над психоделической оперой «Мамлеев» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Пономарёв
18 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Александр Пономарёв.
Фёдор Петрухин
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Фёдор Петрухин.
Виктор Степанов
14 апреля ушёл из жизни Виктор Степанов.

День рождения >>

Оксана Акиньшина
Сергей Баталов
Борис Блинов
Сергей Варчук
Андрей Заводюк
Тарас Кузьмин
Валентина Мазунина
Мария Машкова
Надежда Федосова
Эшли Джадд
Хейден Кристенсен
Симу Лю
Джордж О'Брайэн
Алессандро Прециози
Джеймс Франко
Кейт Хадсон
все родившиеся 19 апреля >>

Афиша кино >>

Сто лет тому вперёд
научная фантастика, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Меч короля
биография, драма, исторический фильм
Германия, Дания, Норвегия, Швеция, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Любовь на миллион
комедия, мелодрама
США, 2023
Судная ночь в Аркадии
боевик, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, США, 2024
Город тайн: Исчезнувшая
триллер, экранизация
Австралия, США, 2023
Кровь в обмен на пыль
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Паутина страха
фильм ужасов
Франция, 2023
Ти-Рекс. Король динозавров
боевик, приключения
Китай, 2022
За пределами. Семьдесят первый
приключения, спортивный фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram