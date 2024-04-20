Семен Серзин поставил спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети»

По задумке режиссера тургеневский конфликт поколений из середины XIX века перенесен в более близкие современному зрителю обстоятельства — в условное перестроечное время, когда все стояли перед выбором дальнейшего пути. Следуя этому замыслу, художник-постановщик Софья Матвеева поместила героев в пространство железнодорожной станции, подчеркнув таким образом неустойчивость мира и неизбежность его скорого переустройства. «Отцы и дети» — спектакль про бунт молодости.
«Перестройка — это то время, из которого выросли сегодняшние мы, и оно, как мне кажется, мощно резонирует с литературным первоисточником, — говорит режиссер Семен Серзин. — Речь тут не о том, что отцы столкнулись лбами с сыновьями в вопросах мироустройства. И те и другие смотрят в наступающее будущее, которое сулит перемены и движение тектонических плит общества, вот только каждый в меру своего жизненного опыта, или его отсутствия, видит это будущее по-разному».
фото: пресс-служба Театра Наций
В постановке не предполагается реконструкции социальных связей какой-либо исторической эпохи, скорее создается психологический портрет современного общества, в центре которого стоят семья и отношения внутри нее. Как подчёркивает режиссер, для него эта история — про любовь. Она могла бы победить смерть, но есть такие герои, как Евгений Базаров, которые не могут существовать в обстоятельствах счастливой земной жизни.
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