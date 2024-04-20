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Семен Серзин поставил спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети»

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Новости театра >>
20 апреля 2024
На основной сцене Театра Наций 20 и 21 мая состоится премьера спектакля по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Режиссер — Семен Серзин, неоднократный лауреат театральных и кинофестивалей. В ролях — народный артист России Петр Семак, заслуженный артист России Виталий Коваленко, заслуженный артист России Владимир Майзингер, Сергей Волков, Александра Бортич и другие.

Семен Серзин поставил спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети»
фото: пресс-служба Театра Наций

По задумке режиссера тургеневский конфликт поколений из середины XIX века перенесен в более близкие современному зрителю обстоятельства — в условное перестроечное время, когда все стояли перед выбором дальнейшего пути. Следуя этому замыслу, художник-постановщик Софья Матвеева поместила героев в пространство железнодорожной станции, подчеркнув таким образом неустойчивость мира и неизбежность его скорого переустройства. «Отцы и дети» — спектакль про бунт молодости.

«Перестройка — это то время, из которого выросли сегодняшние мы, и оно, как мне кажется, мощно резонирует с литературным первоисточником, — говорит режиссер Семен Серзин. — Речь тут не о том, что отцы столкнулись лбами с сыновьями в вопросах мироустройства. И те и другие смотрят в наступающее будущее, которое сулит перемены и движение тектонических плит общества, вот только каждый в меру своего жизненного опыта, или его отсутствия, видит это будущее по-разному».

Семен Серзин поставил спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети»
фото: пресс-служба Театра Наций

В постановке не предполагается реконструкции социальных связей какой-либо исторической эпохи, скорее создается психологический портрет современного общества, в центре которого стоят семья и отношения внутри нее. Как подчёркивает режиссер, для него эта история — про любовь. Она могла бы победить смерть, но есть такие герои, как Евгений Базаров, которые не могут существовать в обстоятельствах счастливой земной жизни.

В спектакле помимо классического текста Ивана Тургенева используются фрагменты интервью советских рок-музыкантов и отсылки к культовым фильмам конца 1980-х. Над музыкой работал композитор Евгений Серзин. В спектакле также заняты Петр Скворцов / Семен Серзин, Ирина Старшенбаум / Елизавета Юрьева, Алёна Долголенко, Ольга Лапшина, Борис Каморзин, Илья Борисов, Юлия Башорина, Геннадий Блинов и Андрей Титченко.

Семен Серзин поставил спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети»
фото: пресс-служба Театра Наций
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Семен Серзин поставил спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети» фотографии
Семен Серзин поставил спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети» фотографии
Семен Серзин поставил спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети» фотографии
Семен Серзин поставил спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети» фотографии
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