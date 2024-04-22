МХТ имени А.П. Чехова объявил новую дату проведения «Премии Художественного театра»

Церемония награждения лауреатов «Премии Художественного театра» состоится 22 мая на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Мероприятие направлено на популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем 2023 году, уточняет пресс-служба премии.
фото: пресс-служба «Премии Художественного театра»
В «Премии Художественного театра» в области искусств девять номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка», а также специальные номинации – «Без комментариев» и «Зачет». Победителей в основных номинациях определит жюри, состав которого в этом году расширен до трех человек. В шорт-лист в категории «Кино» вошли Рузиль Минекаев, Дарья Коныжева и Артем Ляшенко. Остальных номинантов можно найти на сайте премии.
Приз в номинации «Зачет» будет вручен студенту Школы-студии МХАТ, наиболее ярко проявившему себя в 2023 году, а номинантов и победителей определит ректорат Школы-студии МХАТ. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века А. С. Голубкиной. Победители получат специальный приз от МХТ имени А.П. Чехова – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену для своих творческих проектов.
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