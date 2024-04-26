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«Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миура откроет фестиваль «Мелиховская весна»

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Новости театра >>
26 апреля 2024
Спектакль «Вишневый сад» Мелиховского театра «Чеховская студия» в постановке японского режиссера Мотои Миура откроет фестиваль «Мелиховская весна», который пройдет с 17 по 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

«Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миура откроет фестиваль «Мелиховская весна»
фото: Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Программа этого года представит 21 постановку из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Алжира. Фестиваль развернется на нескольких площадках. Основной из них станет открытая сцена, расположенная на территории Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово». Спектакли также пройдут на камерной сцене Театрального двора в «Мелихово» и в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Зарубежную часть программы составят Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа из Витебска, Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького из Астаны, Театр Джельфы из Алжира и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр из Баку.

Помимо зарубежных коллективов, на фестиваль приедут театры из российских городов: Москвы (Школа драматического искусства, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, Театр Романа Виктюка), Санкт-Петербурга (Малый театр кукол), Омска (Северный драматический театр имени М.А. Ульянова), Петрозаводска (Национальный театр Карелии), Новочеркасска (Донской театр драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской), Владикавказа (Академический русский театр имени Е. Вахтангова), а также драматические театры из Мичуринска и Серпухова и ТЮЗы из Костромы и Заречного Пензенской области. Липецкий театр драмы имени Л.Н. Толстого, один из основоположников мелиховского фестиваля, привезет в чеховскую усадьбу сразу два спектакля по произведениям А.С. Пушкина в рамках спецпрограммы «Чехов+».

Специальным мероприятием фестиваля станет концертная программа народной артистки Светланы Крючковой, чей творческий путь начинался на сцене МХАТ имени А.П. Чехова. Она готовит для фестиваля вечер-посвящение к 100-летию Булата Окуджавы, который состоится 25 мая. А 24 мая пройдёт традиционный вечер памяти Олега Ефремова — режиссера, актера, художественного руководителя МХАТ имени А.П.Чехова и педагога, не раз привозившего в Мелихово своих студентов. В память об Олеге Николаевиче студенты Института культуры и искусств МПГУ сыграют в усадьбе спектакль по произведениям разных авторов XX столетия. В 2024 году продолжилось сотрудничество Музея-заповедника «Мелихово» и Московского Художественного театра им. А.П. Чехова, тесно связанных фигурой Антона Павловича Чехова. Константин Хабенский в статусе советника фестиваля принял участие в формировании программы.

Прием заявок на участие в XXIV фестивале «Мелиховская весна» проходил с сентября по ноябрь 2023 года. Всего было подано более 120 заявок, из которых экспертный совет фестиваля сформировал афишу. В неё вошли спектакли по произведениям А.П. Чехова или о Чехове. Помимо них, в рамках программы «Чехов+» в этом году к участию были приглашены театры со спектаклями по произведениям А.С. Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир.
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Витебский драмтеатр им. Я.КоласаДонской театр драмы и комедииМелиховский театр "Чеховская студия"Московский театр им. ПушкинаМХТ им. А.ЧеховаНациональный театр КарелииОмский Северный драматический театрСерпуховской драматический театрТеатр Романа Виктюка«Школа драматического искусства»

фотографии >>
«Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миура откроет фестиваль «Мелиховская весна» фотографии
«Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миура откроет фестиваль «Мелиховская весна» фотографии
«Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миура откроет фестиваль «Мелиховская весна» фотографии
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