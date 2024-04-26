«Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миура откроет фестиваль «Мелиховская весна»

Спектакль «Вишневый сад» Мелиховского театра «Чеховская студия» в постановке японского режиссера Мотои Миура откроет фестиваль «Мелиховская весна», который пройдет с 17 по 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Программа этого года представит 21 постановку из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Алжира. Фестиваль развернется на нескольких площадках. Основной из них станет открытая сцена, расположенная на территории Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово». Спектакли также пройдут на камерной сцене Театрального двора в «Мелихово» и в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Зарубежную часть программы составят Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа из Витебска, Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького из Астаны, Театр Джельфы из Алжира и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр из Баку.
Специальным мероприятием фестиваля станет концертная программа народной артистки Светланы Крючковой, чей творческий путь начинался на сцене МХАТ имени А.П. Чехова. Она готовит для фестиваля вечер-посвящение к 100-летию Булата Окуджавы, который состоится 25 мая. А 24 мая пройдёт традиционный вечер памяти Олега Ефремова — режиссера, актера, художественного руководителя МХАТ имени А.П.Чехова и педагога, не раз привозившего в Мелихово своих студентов. В память об Олеге Николаевиче студенты Института культуры и искусств МПГУ сыграют в усадьбе спектакль по произведениям разных авторов XX столетия. В 2024 году продолжилось сотрудничество Музея-заповедника «Мелихово» и Московского Художественного театра им. А.П. Чехова, тесно связанных фигурой Антона Павловича Чехова. Константин Хабенский в статусе советника фестиваля принял участие в формировании программы.
Прием заявок на участие в XXIV фестивале «Мелиховская весна» проходил с сентября по ноябрь 2023 года. Всего было подано более 120 заявок, из которых экспертный совет фестиваля сформировал афишу. В неё вошли спектакли по произведениям А.П. Чехова или о Чехове. Помимо них, в рамках программы «Чехов+» в этом году к участию были приглашены театры со спектаклями по произведениям А.С. Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир.
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