По выставке «Город-герой Ленинград» поставили иммерсивный спектакль на жестовом языке

В Санкт-Петербургском «Манеже» 6 и 7 апреля независимая театральная компания глухих и слабослышащих актеров «У театр» под руководством Екатерины Мигицко покажет иммерсивный спектакль на русском жестовом языке по выставочному проекту «Город-герой Ленинград». Согласно пресс-службе постановки, в сопровождении артистов зрители проследуют по выставке, погружаясь в события блокадного города.
В основе спектакля «У театра» лежит аудиоспектакль выставки «Город-герой Ленинград», представляющий собой рассказ о жизни в городе в самый страшный период блокады — 1941 и 1942 годы. С помощью постановки слабослышащие и глухие гости смогут чувственно погрузиться в историю города.
фото: пресс-служба спектакля
Над спектаклем вместе с Мигицко работали Максим Тиунов и Елена Голубева. В труппе — Ангелина Варганова, Собитхон Ахмедов, Валерия Паршакова, Константин Котерев, Татьяна Напалкина и Иван Захаров. Продюсером проекта выступает Ольга Лепинская. Спектакль, в котором присутствует голосовое сопровождение, будет доступен также и слышащим зрителям, которых интересует культура и выразительность русского жестового языка.
«У театр» – это команда профессиональных актеров, глухих и слабослышащих выпускников московской Российской государственной специализированной академии искусств, где уже более 30 лет существует программа профессиональной подготовки актеров с особенностями слуха.
обсуждение >>